صلاح يتصدر قائمة «أفضل الصُناع» في أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



ما زال السؤال حاضراً عن اللاعبين الذين يمكن وصفهم بأفضل صناع لعب في أندية أوروبا، حيث يظل مسجلو الأهداف دائماً أهم اللاعبين، وغالباً الأعلى أجراً، ومع ذلك خلال العقود الأخيرة تحول الاهتمام أيضاً إلى صانعي الأهداف، والذين أصبحوا الآن أهم اللاعبين في العديد من أكبر أندية أوروبا.

اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوريات العشرة الكبرى، هذا الموسم حتى الآن هو النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وقدم «الفرعون» حتى الآن 22 تمريرة حاسمة «أسيست» في 43 مباراة مع ناديه في جميع المسابقات.

ويحتل جناح برشلونة الساحر رافينيا المركز الثاني، وكان البرازيلي الموهوب بمثابة اكتشاف مذهل لفريق هانسي فليك هذا الموسم، وإلى جانب الأهداف التي سجلها، قدم المهاجم «28 عاماً» 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

ويتفوق رافينيا بتمريرتين على ريان شرقي لاعب ليون، ونجم جالاتا سراي، دريس ميرتنز، اللذين يتساويان في عدد التمريرات «18»، ومع ذلك وصل لاعب المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً إلى هذا العدد في 8 مباريات أقل من نظيره البلجيكي، وفي المركز الخامس هناك نجم آخر من برشلونة، وهو لامين يامال، الذي يواصل التألق مع النادي الكتالوني، بعد أن قدم على 17 تمريرة حاسمة في 38 مباراة هذا الموسم.

ويتفوق موهبة برشلونة على ما لا يقل عن 4 لاعبين قدم كل منهم 15 تمريرة حاسمة، حيث يأتي جناح فينورد إيجور بايكساو أعلى نظرائه، بعد أن حقق هذا العدد من التمريرات الحاسمة في 38 مباراة، يليه جناح سبورتنج لشبونة فرانسيسكو ترينكاو «42 مباراة»، ودوشان تاديتش «43 مباراة» من فنربخشة، ثم صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز «44 مباراة».

ويكمل المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الجديد، المراكز العشرة الأولى برصيد 14 تمريرة في 36 مباراة مع «السيتي» فريقه الجديد وأينتراخت فرانكفورت ناديه السابق.