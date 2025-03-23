مدرب فرنسا يستنجد بالجمهور للثأر من كرواتيا

لندن (د ب أ)



يتوقع ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رد فعل من لاعبيه خلال المواجهة أمام كرواتيا الأحد على استاد دو فرانس في إياب دور الثمانية بدوري أمم أوروبا، بعد الخسارة في مباراة الذهاب في سبليت بهدفين.

وقال ديشامب «حينما يتحتم على فريق تعويض تأخره بهدفين من أجل التأهل، في حضور جماهيره و80 ألف مشجع، ليس من الضروري تحفيزه».

وأضاف «القوة ستكون موجودة، الرغبة أيضاً، علينا أن نضمن مؤازرة الجماهير لنا، ينبغي أن نتحلى بالفاعلية والقوة الدفاعية، لأننا وجدنا أنفسنا في وضع يصب في مصلحة كرواتيا».

وأشار مدرب فرنسا «في التدريب وفي يوم المباراة رأيت مجموعة تتحلى بالالتزام والحماس بصورة كبيرة ، لكنهم لم يترجموا ذلك داخل أرض الملعب، خاصة في الشوط الأول».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن ديشامب قوله «كل فترات التوقف الدولي تصبح أكثر تعقيداً لأن اللاعبين في أنديتهم، يكون لديهم أهداف مهمة لتحقيقها».

ومن المتوقع أن يجري ديشامب بعض التغييرات على صفوف فريقه، موضحاً «سيكون هناك تغييرات نعم، لكن تغيير كل شيء؟ لا حتى لو فعلت ذلك من قبل، علينا أن نرى وضعية هؤلاء الذين لعبوا والذين لم يلعبوا».