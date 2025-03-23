«الحبتور» بطل «كأس مارس» للبولو



أبوظبي (الاتحاد)

تُوج فريق «الحبتور» بلقب بطولة شهر مارس للبولو، والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق، وبـ«هانيكاب من 4 إلى 6 جول».

وجاء فوز «الحبتور» بالكأس، بعد تغلبه في المباراة النهائية على «جهانجيري» 9-6، وسبقتها مباراة كأس الترضية، وشهدت تفوق «بنسالي» على «الذئاب» 6-4.5

وشهدت المباراة النهائية منافسة شرسة منذ البداية وحتى «الرمق الأخير»، بسبب تقارب المستوى، وحرص كل فريق على الفوز بالكأس، إلا أن «الحبتور» فرض الإيقاع السريع على منافسه، بفضل اللعب الجماعي، وأحكم قبضته على زمام المباراة رغم المطاردة الحقيقية من «جهانجيري»، ونجح «الثنائي» محمد الحبتور وماركوس بانيللو في فك شيفرة «جهانجيري» بهدف سريع، وتبعه الثاني، وقبل نهاية الشوط يرتكب مدافع الحبتور روميو خطأ، ليستغل سانتوس أريارتي «الضربة الجزائية» من 60 ياردة، ويحرز منها أول أهداف فريقه.

وفي الشوط الثاني، كثف «الحبتور» هجماته، ورغم جهود بلاسيوس وأريارتي، فإن «الحبتور» سجل ثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، بينما أحرز «جهانجيري» هدفاً

لينتهي الشوط 5-2 لمصلحة «الحبتور» وفي الشوط الثالث يضيف كل فريق هدفاً.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع والأخير، بعد أن أضاف «الحبتور» هدفه السابع والأخير، ويستغل «جهانجيري» حالة الثقة لدى المنافس، محرزاً 3 أهداف متتالية، ويقترب من التعادل، إلا أن الوقت لم يسعفه، لتذهب الكأس إلى «الحبتور».

وفي كأس الترضية، انتهز «بنسالي» فرصة غياب حبتور الحبتور كابتن «الذئاب»، وحقق فوزاً جيداً على منافسه، بعد أربعة أشواط شاقة.