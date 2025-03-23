ريال مدريد أم برشلونة.. أغلى نجوم «الليجا» تحت 21 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



رغم أن الدوري الإنجليزي الأغنى في أوروبا، فإن «الليجا» لا تزال تضم العديد من أفضل اللاعبين، وسواء كان برشلونة أو ريال مدريد أو حتى أتلتيكو مدريد، فإن الدوري الإسباني يضاهي أي بطولة أخرى، حيث تُبدع إسبانيا في اكتشاف وتطوير اللاعبين الشباب الذين يصبحون الأفضل في العالم.

وفي الواقع، غير كل من برشلونة وريال مدريد استراتيجياتهما في الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، مبتعدين عن التعاقدات الضخمة مع اللاعبين الأكبر سنا، والتركيز على استقطاب أفضل المواهب الشابة حول العالم، ولذلك يضم الدوري الإسباني بعضاً من أبرز اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أقل في العالم.

وبعد التحديث الأخير لقيمة سوق الدوري الإسباني على موقع «ترانسفير ماركت» نستعرض أغلى 10 لاعبين في هذه الفئة العمرية في «الليجا».

ليس من المستغرب أن تهيمن المواهب الصاعدة من عملاقي إسبانيا على قائمة أفضل 10 لاعبين، حتى إن فارق السن بين أفضل لاعبي برشلونة وريال مدريد حسم المركز الأول.

ويتصدر لامين يامال القائمة بقيمة سوقية استثنائية تبلغ 180 مليون يورو، متفوقاً على جود بيلينجهام «180 مليون يورو»، لاعب وسط ريال مدريد، الذي يصغره بـ4 سنوات، وفي منافسة مماثلة على المركز الثالث، تفوق باو كوبارسي مدافع برشلونة «70 مليون يورو» على زميله في الفريق جافي «70 مليون يورو»، لأنه أصغر منه بعامين، وبعد انخفاض قيمته السوقية بمقدار 10 ملايين يورو في آخر تحديث، اكتفى جافي بالمركز الرابع في القائمة.

ويحتل المركز الخامس نجم برشلونة الجديد أليخاندرو بالدي، الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 10 ملايين يورو، لتصل إلى 60 مليون يورو، يليه مباشرة في المركزين السادس والسابع لاعبا وسط أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بابلو باريوس «50 مليون يورو» وفيرمين لوبيز «50 مليون يورو»، يتمتع اللاعبان بنفس القيمة السوقية والعمر، لذا فهما متعادلان عملياً في المركز السادس.

وفي المركز الثامن، يأتي نجم تركيا وريال مدريد، أردا جولر «45 مليون يورو»، وهو اللاعب الأعلى قيمة في بلاده، ومع وصول قيمة إندريك، موهبة ريال مدريد «18 عاماً»، إلى 40 مليون يورو، ووصول قيمة نجم وسط برشلونة، مارك كاسادو «21 عاماً» إلى 30 مليون يورو، بعد عروضه الرائعة هذا الموسم، ربما يجد جولر نفسه خارج قائمة العشرة الأوائل مع بداية الموسم المقبل، ما لم تتغير الأمور سريعاً لمصلحته.