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الرياضة

«جودو الإمارات» يحصد 20 نقطة في «تبليسي جراند سلام»

«جودو الإمارات» يحصد 20 نقطة في «تبليسي جراند سلام»
23 مارس 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصد منتخب الجودو «20 نقطة»، في بطولة تبليسي جراند سلام، التي نظمها الاتحاد الجورجي، بمشاركة 385 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، وجوائزها 154 ألف يورو، وتضاف النقاط الجديدة إلى رصيده على طريق التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وافتتح سليمان إبراهيم مشواره في دور الـ32، بالفوز على الإسباني الشاب سانتا ماريا أرون، في وزن تحت 90 كجم الذي يضم 28 لاعباً من أبرز المصنفين، ونجح لاعبنا في إحكام سيطرته وفرض تفوقه المطلق على المباراة التي حسمها لمصلحته، واصطدم بعدها بعقبة الفرنسي ليكسيس ماثيو المرشح القوي لذهبية الوزن، ورجحت كفة ماثيو بالنقاط ليختتم منتخبنا مشاركته في البطولة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم بالمجر في منتصف يونيو المقبل، وبطولة «أبوظبي جراند سلام» من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل.
 

الجودو
الإمارات
منتخب الجودو
جورجيا
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
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