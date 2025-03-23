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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يخسر «العاشرة» في «غرب آسيا تحت 23»

«الأبيض الأولمبي» يخسر «العاشرة» في «غرب آسيا تحت 23»
23 مارس 2025 14:10

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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واصل منتخبنا الوطني الأولمبي سلسلة نتائجه السلبية في بطولات غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، بخسارته أمام نظيره السعودي 0-2 في مباراة تحديد المراكز التي جمعت المنتخبين على استاد السيب في العاصمة العُمانية مسقط، ضمن منافسات «النسخة السادسة».
وسجل ثنائية «الأخضر الأولمبي» عبدالله معتوق في الدقيقة 17، واللاعب مشاري النمر في الدقيقة 45.
ويُنهي «الأبيض الأولمبي» مشوار مشاركته الحالية في البطولة بلقاء ثالث وأخير أمام لبنان يوم الثلاثاء على ملعب السيب، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.
وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، فيما يلتقي في بقية المباريات عمان «المستضيف» والأردن في النهائي، وسوريا والبحرين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والكويت والسعودية لتحديد المركزين الخامس والسادس.
ومثلت الخسارة أمام السعودية العاشرة في سجل مشاركات «الأبيض الأولمبي» في بطولات غرب آسيا على مدار أربع نسخ (أعوام 2015، و2021، و2023، و2024)، كما تعد الخسارة الأخيرة السابعة على التوالي لـ«الأبيض الأولمبي» في غرب آسيا.
واكتفى «الأبيض الأولمبي» بفوز وحيد في نسخة 2021 بالسعودية أمام لبنان 3-0، قبل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2 وفلسطين 0-1.
وودع من الدور الأول في نسخة 2023 بالعراق بعد خسارتين على التوالي أمام الأردن 1-2 والعراق 0-3، ليعود ويتلقى الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي في المشاركة الماضية بالسعودية 2024 أمام مصر 0-1، والعراق بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، وأمام تايلاند 0-1، ليحتل المركز الأخير، إضافة إلى خسارتين على التوالي أمام البحرين 0-1 والسعودية 0-2 في النسخة الحالية.
وتدخل المشاركة في بطولة غرب آسيا ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.

المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
غرب آسيا
المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم
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