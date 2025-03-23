«جود شير جودلفين» تعزز مكانتها كمرشحة في «كنتاكي أوكس»

عصام السيد (أبوظبي)

عززت المهرة غير المهزومة «جود شير» لجودلفين، مكانتها كأبرز المرشحات لكنتاكي أوكس هذا العام، بأداء قوي في «فير جراوندز أوكس» للفئة الثانية بمضمار فير جراوندز، بالولايات المتحدة الأميركية.

وانطلقت مهرة الإنتاج المحلي المنحدرة من نسل «مداليا دورو»، والتي كانت تسعى لتعزيز فوزها السهل في سباق ريتشل ألكسندرا ستيكس للفئة الثانية عند عودتها لسباقات عمر الثلاث سنوات في منتصف فبراير، بشكل جيد واستقرت سريعاً في المركز الرابع من الخارج بجانب «جاولز ديلايت».

ومع تبقي 600 متر من خط النهاية، تقدمت «جود شير» إلى المركز الثالث قبل أن تقترب بقوة من ثنائي الصدارة «أهافاه» و«هير لاف» عند بداية المسار المستقيم.

وتقدمت «جود شير» لانتزاع الصدارة عند علامة آخر 200 متر، وفرضت سيطرتها بقيادة لويس سايز بإشراف المدرب براد كوكس، قبل أن تعبر خط النهاية بقوة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول.

وستتجه «جود شير» إلى مضمار شرشل داونز في أول يوم جمعة من مايو، بسجل مثالي يشمل ستة انتصارات من ست مشاركات، منها فوزان في سباقات مصنفة بالمضمار ذاته خلال الموسم الماضي في سباق «راجز تو ريتشز ستيكس» و«جولدن رود ستيكس للفئة الثانية».

وقال براد كوكس: «كانت الخطة أن نشارك هنا، قبل ستة أسابيع من كنتاكي أوكس وخمسة أسابيع من آخر مشاركة لها، إنها مهرة من الطراز الرفيع، وسجلها ستة من ستة».