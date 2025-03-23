مانسيل يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الإنجليزي ريتشارد مانسيل إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد للجولف»، عقب فوزه بلقب بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك، ضمن سلسلة البطولات الآسيوية هذا الموسم.

ويعتبر الفوز الأول في مسيرة اللاعب في «دي بي ورلد»، التي تقام بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية، وتعتبر واحدة من أعرق الجولات وأكبرها على مستوى العالم، وتحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتشهد في هذا الموسم إقامة 42 بطولة في 26 دولة.

جاء فوز مانسيل عقب إنهاء البطولة في سنغافورة، بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة، ويرفع رصيده في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى 714 نقطة، ضمن قائمة «التوب 10».

وفور تسجيله الضربة التي منحته الفوز عند الحفرة 18 والأخيرة، اندفعت زوجة مانسيل للاحتفال بالانتصار الأول في مسيرته، وشاركته في رفع كأس البطولة.

واستفاد الياباني كيتا ناكاجيما من حصوله على المركز الثاني في البطولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويرفع رصيده هذا الموسم إلى 496 نقطة، ويتقدم إلى المركز 20 في تصنيف «السباق إلى دبي».

ومن المقرر أن يستكمل الموسم ترقباً لعودة النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي، بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر المقبل، بإقامة بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر.