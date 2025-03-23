الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماكلارين يحتفل بـ«الثنائية الخمسين»!

ماكلارين يحتفل بـ«الثنائية الخمسين»!
23 مارس 2025 15:24

شنغهاي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
طرد لوكلير وهاميلتون من «جائزة الصين»
«الفورمولا-1» تُكرم إيدي جوردان


أكد فريق ماكلارين أن تتويجه الموسم الماضي بطلاً للصانعين للمرة الأولى منذ 1998 لم يأتِ من فراغ، بحصد فوزه الثاني في 2025، بعد حلول الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الأول أمام زميله البريطاني لاندو نوريس، وصيف بطل العالم، في جائزة الصين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لـ «الفورمولا -1»، في شنغهاي.
ويملك نوريس حالياً 44 نقطة مقابل 36 نقطة لفرستابن، و35 لراسل، فيما يملك بياستري 34 نقطة، ويتفوق مكلارين بفارق 25 نقطة عن مرسيدس في ترتيب بطولة الصانعين.
وافتتح ماكلارين الموسم الجديد بفوز نوريس على حلبة البرت بارك الأسترالية، قبل أن يكتفي «البريطاني» بالوصافة خلف زميله بياستري الذي حقق الانتصار الثالث في موسمه الثالث.
وبذلك، حقق فريق ماكلارين الثنائية للمرة الخمسين في تاريخه المُتوج بتسعة ألقاب للصانعين و12 للسائقين، والأولى منذ جائزة إيطاليا عام 2021، حين حل الأسترالي دانيال ريكياردو أمام نوريس في أفضل نتيجة على الإطلاق للسائقين في حينها.
وتقدم ثنائي ماكلارين على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما جاء ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والوافد الجديد بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركزين الخامس والسادس توالياً.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
الصين
شنغهاي
ماكلارين
آخر الأخبار
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
شرطة الفجيرة تعلن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية
اليوم 19:12
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
الرياضة
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
اليوم 18:00
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
التعليم والمعرفة
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
اليوم 17:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
اليوم 17:22
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
علوم الدار
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©