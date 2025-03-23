ماكلارين يحتفل بـ«الثنائية الخمسين»!

شنغهاي (أ ف ب)



أكد فريق ماكلارين أن تتويجه الموسم الماضي بطلاً للصانعين للمرة الأولى منذ 1998 لم يأتِ من فراغ، بحصد فوزه الثاني في 2025، بعد حلول الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الأول أمام زميله البريطاني لاندو نوريس، وصيف بطل العالم، في جائزة الصين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لـ «الفورمولا -1»، في شنغهاي.

ويملك نوريس حالياً 44 نقطة مقابل 36 نقطة لفرستابن، و35 لراسل، فيما يملك بياستري 34 نقطة، ويتفوق مكلارين بفارق 25 نقطة عن مرسيدس في ترتيب بطولة الصانعين.

وافتتح ماكلارين الموسم الجديد بفوز نوريس على حلبة البرت بارك الأسترالية، قبل أن يكتفي «البريطاني» بالوصافة خلف زميله بياستري الذي حقق الانتصار الثالث في موسمه الثالث.

وبذلك، حقق فريق ماكلارين الثنائية للمرة الخمسين في تاريخه المُتوج بتسعة ألقاب للصانعين و12 للسائقين، والأولى منذ جائزة إيطاليا عام 2021، حين حل الأسترالي دانيال ريكياردو أمام نوريس في أفضل نتيجة على الإطلاق للسائقين في حينها.

وتقدم ثنائي ماكلارين على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما جاء ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والوافد الجديد بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركزين الخامس والسادس توالياً.