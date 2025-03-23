تودور «بديل» موتا في تدريب يوفنتوس



روما (أ ف ب)



يدفع تياجو موتا ثمن النتائج السيئة ليوفنتوس، إنْ كان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أو بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا اللتين ودعهما، بإقالته من تدريب الفريق الذي يتجه للاستعانة بلاعبه السابق الكرواتي إيجور تودور، وذلك بحسب التقارير الإعلامية.

وأفادت وسائل الإعلام، لا سيما صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وشبكة «سكاي سبورت»، بأن يوفنتوس اتخذ قراره بإقالة موتا وتعيين تودور للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم.

وتحدثت التقارير عن أن القرار سيتخذ الأحد بإقالة موتا الذي قاد بولونيا إلى المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي، وبالتالي المشاركة في دوري الأبطال، ما دفع يوفنتوس للتعاقد معه، خلفاً لماسيميليانو أليجري.

ويبدو أن الخسارتين الثقيلتين جداً في الدوري أمام أتالانتا في تورينو 0-4 وفيورنتينا 0-3 في المرحلتين الأخيرتين عجلتا من رحيل موتا.

ويحتل عملاق تورينو المركز الخامس في الدوري بعد 29 مرحلة، بفارق 12 نقطة عن غريمه إنتر المتصدر، ونقطة خلف بولونيا الرابع.

وعجز ابن الـ 42 عاماً عن تكرار الأداء الذي قدمه الموسم الماضي مع بولونيا، وظهر يوفنتوس فريقاً مملاً، أداءً وعقيماً، من حيث النتائج، وأبرز دليل تحقيقه 13 تعادلاً في الدوري هذا الموسم، مقابل 13 فوزاً و3 هزائم.

على الصعيد القاري، فشل في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وخاض الملحق الذي خسره على يد آيندهوفن الهولندي وودع بالتالي المسابقة، على غرار ما حصل معه في الكأس المحلية التي تنازل عن لقبها بخسارته في ربع النهائي على أرضه أمام إمبولي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وفي التاسع من مارس، وصل يوفنتوس إلى الحضيض، حين مني بأسوأ هزيمة على أرضه منذ 1967 بعد خسارته برباعية نظيفة أمام أتالانتا.

واتخذ المدرب البرازيلي الأصل قرارات مثيرة للجدل، بإبقائه لاعبين مثل الهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش والواعد التركي كينان يلديز على مقاعد البدلاء.

ومع بقاء تسع مباريات على نهاية الدوري، ستكون مهمة المدرب الجديد إنقاذ موسم يوفنتوس من خلال احتلال مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في صراع ساخن جداً، بما أنه لا يفصل بين بولونيا الرابع وميلان التاسع سوى ست نقاط.

وفي حال التعاقد مع تودور، سيعود ابن الـ 46 عاماً إلى النادي الذي دافع عن ألوانه لاعباً بين 1998 و2007، وأحرز معه الدوري مرتين ووصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2003، وبقي معه حين عوقب بإنزاله إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة «كالتشوبولي».

ويصبح يوفنتوس ثالث مهمة تدريبية في الدوري الإيطالي لمدرب هايدوك سبليت الكرواتي وباوك اليوناني وجالطة سراي التركي ومارسيليا الفرنسي السابق، بعد أودينيزي وفيرونا وأخيراً لاتسيو الذي أشرف عليه لفترة وجيزة بين مارس ويونيو 2024 بعد استقالة ماوريتسيو ساري.

وبعد النافذة الدولية، يعاود يوفنتوس نشاطه السبت بلقاء جنوى على أرضه.