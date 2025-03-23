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الرياضة

طرد لوكلير وهاميلتون من «جائزة الصين»

طرد لوكلير وهاميلتون من «جائزة الصين»
23 مارس 2025 17:01

شنغهاي (رويترز)

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استُبعد شارل لوكلير ولويس هاميلتون سائقا فيراري من سباق جائزة الصين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بعد إخفاق سيارتيهما في اجتياز فحص الوزن بعد سباق اليوم الأحد.
احتل السائقان المركزين الخامس والسادس على الترتيب في سباق شنغهاي، لكن تبين أن وزن سيارة لوكلير أقل من الحد الأقصى المسموح به، بينما أُبلغ مراقبو السباق عن سيارة هاميلتون بسبب تآكل زائد على الحد.
كما استبعد بيير جاسلي سائق ألبين، الذي أنهى السباق في المركز الحادي عشر، بسبب انخفاض وزن سيارته عن الحد الأدنى.
فقد لوكلير القطع العمودية في الجناح الأمامي من سيارته في اصطدام مع زميله هاميلتون باللفة الافتتاحية، لكنه استبدله قبل عملية الوزن النهائي.
وذكر المراقبون أن وزن السيارة بلغ 799 كيلوجراماً بعد تفريغ الوقود، في حين أن الحد الأدنى للوزن هو 800 كيلوجرام.
كان سمك لوح سيارة هاميلتون أقل من الحد الأدنى البالغ تسعة مليمترات.
وقال المراقبون في بيان: «أكد ممثل الفريق صحة القياسات خلال جلسة الاستماع، وأن جميع الإجراءات المطلوبة نُفذت بطريقة صحيحة».
وأضافوا: «أقر الفريق أيضاً بعدم وجود أي عوامل تخفف المسؤولية، وأنه كان خطأ فادحاً ارتكبه الفريق».
استفاد فريق هاس تحديداً من الاستبعاد، إذ تقدم إستيبان أوكون إلى المركز الخامس، بينما أصبح السائق الجديد أوليفر بيرمان ثامناً.
تقدم الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي إلى المركز السادس مع فريق مرسيدس، بينما بات أليكس ألبون سائق وليامز سابعاً.
أدى استبعاد جاسلي إلى احتلال لانس سترول سائق أستون مارتن المركز التاسع، وحصد كارلوس ساينز النقطة الأخيرة مع وليامز، رغم احتلاله المركز الثالث عشر في الحلبة. 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
شنغهاي
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فيراري
لويس هاميلتون
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