تفاقم إصابة مانويل نوير

ميونيخ (أ ب)



يواجه مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فترة غياب أطول مما كان يعتقد في البداية، بعد تفاقم إصابته في ربلة الساق «السمانة» التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه.

وكان نوير يعمل على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى، عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات.

ووصف البايرن الإصابة بـ «رد فعل»، وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية ، بينما وصفت وسائل الإعلام الألمانية أنه كان تمزقاً عضلياً آخر.

وتعرض نوير «39 عاماً» لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها البايرن على باير ليفركوزن 3- صفر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 مارس الماضي.

والآن يبدو أنه سيغيب عن بايرن في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي وأوجسبورج، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل المقبل.

وكان جوناس أوربيج «21 عاماً»، الذي تم التعاقد معه من كولون، يحرس عرين البايرن في غياب نوير منذ مباراة ليفركوزن.

ولم تتلق شباك أوربيج أي أهداف أمام ليفركوزن في دوري الأبطال، ولكن الفريق خسر

2 -3 أمام ضيفه بوخوم المهدد بالهبوط 2-3 في الدوري، وبعدها تعادل مع يونيون برلين 1-1 بعد خطأ من أوربيج.