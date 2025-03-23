الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تفاقم إصابة مانويل نوير

تفاقم إصابة مانويل نوير
23 مارس 2025 17:06

ميونيخ (أ ب)

أخبار ذات صلة
تودور «بديل» موتا في تدريب يوفنتوس
كييزا من ليفربول إلى نابولي!


يواجه مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فترة غياب أطول مما كان يعتقد في البداية، بعد تفاقم إصابته في ربلة الساق «السمانة» التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه.
وكان نوير يعمل على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى، عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات.
ووصف البايرن الإصابة بـ «رد فعل»، وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية ، بينما وصفت وسائل الإعلام الألمانية أنه كان تمزقاً عضلياً آخر.
وتعرض نوير «39 عاماً» لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها البايرن على باير ليفركوزن 3- صفر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 مارس الماضي.
والآن يبدو أنه سيغيب عن بايرن في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي وأوجسبورج، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل المقبل.
وكان جوناس أوربيج «21 عاماً»، الذي تم التعاقد معه من كولون، يحرس عرين البايرن في غياب نوير منذ مباراة ليفركوزن.
ولم تتلق شباك أوربيج أي أهداف أمام ليفركوزن في دوري الأبطال، ولكن الفريق خسر
2 -3 أمام ضيفه بوخوم المهدد بالهبوط 2-3 في الدوري، وبعدها تعادل مع يونيون برلين 1-1 بعد خطأ من أوربيج.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
مانويل نوير
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
آخر الأخبار
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
شرطة الفجيرة تعلن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية
اليوم 19:12
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
الرياضة
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
اليوم 18:00
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
التعليم والمعرفة
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
اليوم 17:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
اليوم 17:22
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
علوم الدار
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©