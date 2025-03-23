شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»



أبوظبي (الاتحاد)



سيطر دراجو شباب الأهلي على المراكز الأولى لسباق الأومنيوم للكبار، ضمن بطولة الدولة للمضمار التي نظمها اتحاد لدراجات الهوائية، في مضمار زايد بالشارقة، بمشاركة عدد كبير من دراجي الأندية.

وجاءت صدارة شباب الأهلي في سباق الأومنيوم للكبار، عن طريق أحمد المنصوري، ومحمد آل علي، وخالد معيوف على الترتيب.

وفي سباق المطاردة الفردية، فاز محمد المطيوعي دراج فريق الإمارات بالمركز الأول، وجاء دراجا شباب الأهلي سيف معيوف، وجابر المنصوري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي فئة الشباب سيطر بطل آسيا دراج فريق النصر يوسف أميري، على سباقات البطولة، حيث فاز بسباق الأومنيوم، وتبعه محمد ثاني «الشارقة»، وحمد ناصر «نادي أبوظبي».

وفي سباق المطاردة الفردية، نجح يوسف أميري في الفوز بلقب السباق، وجاء حمد ناصر من نادي أبوظبي ثانياً، وحميد عيسى من نادي أبوظبي ثالثاً.

وقام خليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، بتتويج الفائزين.