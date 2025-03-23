رسمياً.. يوفنتوس يقيل موتا ويختار «البديل»



روما (رويترز)



أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إقالة مدربه تياجو موتا لتراجع النتائج، وتعيين إيجور تيودور خلفاً له.

وتولى موتا المسؤولية في يونيو الماضي خلفاً لماسيميليانو أليجري المدرب السابق.

وعمق فيورنتينا جراح يوفنتوس الأسبوع الماضي، بفوز كبير 3 - صفر في الدوري، ليزيد الضغوط على المدرب موتا الذي تعرض لانتقادات شديدة، بعد ثاني هزيمة ثقيلة على التوالي يتلقاها الفريق، وتراجع يوفنتوس للمركز الخامس.

ولم يشارك يوفنتوس مطلقاً في سباق اللقب هذا الموسم، وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام أيندهوفن الشهر الماضي، ثم خرج من كأس إيطاليا أمام إمبولي.

وقال يوفنتوس في بيان «يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم إعفاء تياجو موتا من منصبه مدرباً للفريق الأول للرجال، كما أعلن النادي أنه أوكل قيادة الفريق إلى إيجور تيودور، الذي يقود أول حصة تدريبية للفريق يوم الاثنين».

وتعاقد يوفنتوس مع موتا في يونيو الماضي لمدة ثلاث سنوات، بعد تألقه في الموسم الماضي حين قاد بولونيا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن وصوله إلى تورينو فشل في إشعال شرارة الصحوة المتوقعة في يوفنتوس.

وخسر يوفنتوس 3-صفر أمام فيورنتينا الأسبوع الماضي، وذلك بعد خسارته المحرجة 4-صفر على أرضه أمام أتالانتا، ليتراجع فريق المدرب موتا إلى المركز الخامس في الترتيب، بعد أن تجاوزه بولونيا وبفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وقال مصدر، إن عقد تيودور يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع التزام بتجديده لعام آخر، إذا تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، لكن النادي لديه خيار الانسحاب من هذا الالتزام حتى 30 يوليو.

قضى تيودور «46 عاماً» معظم مسيرته لاعباً في يوفنتوس، بعدما انضم إليه في 1998. وفي 2020، عمل الكرواتي مساعدا لأندريا بيرلو في يوفنتوس لموسم واحد.

وتولى أول مناصبه التدريبية في 2013 في هايدوك سبليت، وهو النادي الذي بدأ وأنهى فيه مسيرته الكروية، وفي إيطاليا درب تيودور أندية أودينيزي وهيلاس فيرونا ولاتسيو.

وعين تيودور مدربا لنادي لاتسيو في مارس من العام الماضي، ليحل محل ماوريسيو ساري، وبعد قيادة النادي إلى المركز السابع والتأهل إلى الدوري الأوروبي، غادر تيودور في نهاية الموسم الماضي.

واحتل يوفنتوس بقيادة موتا المركز العشرين في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا وخرج من البطولة في الجولة الفاصلة أمام أيندهوفن الشهر الماضي.

وبعد أقل من أسبوع، خرج يوفنتوس من كأس إيطاليا، بعد خسارته أمام إمبولي بركلات الترجيح في دور الثمانية.

وخاض يوفنتوس 21 مباراة في الدوري دون هزيمة في وقت سابق من الموسم، لكن تلك الفترة شهدت تعادل فريق المدرب موتا في 13 مباراة، وهو ما يعني أنهم لن يشاركوا أبداً في سباق اللقب.

ورغم التحسن الذي شهده الفريق بعد الخسارة الأولى أمام نابولي في يناير الماضي، حيث فاز يوفنتوس بخمس مباريات متتالية، فقد دفع المدرب ثمن الهزائم الثقيلة الأخيرة التي أغضبت الجماهير.

ومنذ وصوله إلى يوفنتوس، اتخذ موتا نهجاً صارماً مع اللاعبين إذ أبلغ المدرب فيدريكو كييزا بخروجه من حساباته قبل بيعه إلى ليفربول في أغسطس.

وواجه القائد السابق دانيلو صعوبة في إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لموتا وغادر النادي في يناير، بينما انضم لاعب الوسط نيكولو فاجيولي إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في فبراير وكان أحد أفضل لاعبي الفريق في الفوز على يوفنتوس في نهاية الأسبوع الماضي.

وستكون أول مباراة لتيودور مع يوفنتوس، عندما يلعب على أرضه أمام جنوة يوم السبت، ومن المرجح أن يقوم المدرب بإجراء تغييرات تكتيكية فورية على طريقة لعب موتا 4-2-3-1 إلى 3-4-2-1، والتي طبقها الكرواتي عند وصوله إلى لاتسيو.