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الرياضة

ليفركوزن يبحث عن حارس تحسباً لرحيل كوفاش

ليفركوزن يبحث عن حارس تحسباً لرحيل كوفاش
23 مارس 2025 21:52

دوسلدورف (د ب أ)

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يعتزم باير ليفركوزن، حامل لقب الثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) لكرة القدم في الموسم الماضي، التخلي عن حارس مرماه التشيكي ماتي كوفاش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية.
وأوضح تقرير أن ليفركوزن بدأ البحث عن حارس جديد لتعزيز صفوفه بجانب الفنلندي لوكاس هراديكي.
وذكرت صحيفة «كولنر شتات أنتسايجر» اليومية أن كوفاش يستطيع الرحيل بعد عامين من انضمامه للفريق الألماني قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027.
وخاض كوفاش 30 مباراة مع ليفركوزن، معظمها في مسابقات الكأس، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتمكن قط من مجاراة هراديكي تماماً.
وقال سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن: «من واجبنا، وخاصة قسم الكشافين، الاستعداد لجميع السيناريوهات في جميع المراكز، وينطبق هذا أيضاً على مركز حراسة المرمى».
وتردد أن ستيفان أورتيجا، حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، ونواه أتوبولو حارس فرايبورج الألماني، وأليكس ميريت حارس نابولي الإيطالي من بين المرشحين لحراسة عرين ليفركوزن.

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