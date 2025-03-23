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الرياضة

أوباميانج يمنح الجابون الصدارة في تصفيات كأس العالم

أوباميانج يمنح الجابون الصدارة في تصفيات كأس العالم
23 مارس 2025 22:04

 
كيب تاون (رويترز)

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سجل بيير-إيمريك أوباميانج هدفين، لتفوز الجابون 2-1 على كينيا في مباراة بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أقيمت في نيروبي لتتقدم بنقطتين على كوت ديفوار، في السباق على مكان في النهائيات التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ورفع منتخب الجابون، الذي لم يسبق له التأهل لكأس العالم، رصيده إلى 15 نقطة من ست مباريات في المجموعة السادسة بينما يملك منتخب كوت ديفوار 13 نقطة من خمس مباريات وسيلعب على أرضه أمام جامبيا الاثنين.
ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة أخرى من التصفيات بين القارات من أجل مقعد آخر.
وأحرز أوباميانج (35 عاماً) هدفه الأول من مسافة 15 متراً، بعدما مرت الكرة من بين يدي الحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء، بعد احتساب لمسة يد داخل المنطقة.
ومن المرجح الآن أن تخرج كينيا من المنافسة، إذ تملك ست نقاط من ست مباريات. وقلصت كينيا النتيجة عبر مايكل أولونجا، لكن المدرب الجديد بيني مكارثي حصل على نقطة واحدة فقط من أول مباراتين له مع المنتخب.
وفي المباراة الأخرى، تعادل المنتخبان المتواضعان إسواتيني وموريشيوس 3-3 في جنوب أفريقيا المحايدة، ولا يتنافس أي منهما بشكل واقعي على مكان في كأس العالم.

تصفيات كأس العالم
الجابون
كينيا
أوباميانج
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