توخيل يجدد الثقة في راشفورد وفودن

لندن (أ ف ب)



جدد مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الألماني توماس توخيل ثقته بالثنائي ماركوس راشفورد وفيل فودن بعد أدائهما المخيب للآمال في مباراته الأولى على رأس «الأسود الثلاثة» في الفوز على ألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، كاشفاً عن أنه تحدث إليهما عقب اللقاء.

واستهل توخيل مشواره مع أبطال العالم 1966 بالفوز على ألبانيا 2-0، سجلهما مايلز لويس-سكيلي في باكورة مبارياته مع المنتخب، والقائد الهداف التاريخي هاري كين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة للجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

لكن مدرب بوروسيا دورتموند وتشيلسي الإنجليزي السابق أعرب عن عدم رضاه بشكل تام، قائلاً إنه كان يأمل في مساهمة أكبر من راشفورد (27 عاماً) الذي انتقل أخيراً إلى أستون فيلا معاراً من مانشستر يونايتد، وفودن (24 عاماً) الذي يمر بفترة صعبة مع مانشستر سيتي بطل الدوري في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال توخل لراديو «توك سبورت» عشية المباراة أمام لاتفيا ضمن الجولة الثانية من التصفيات «أعتقد أنهما يعرفان ما أريده منهما، وتحدثت إليهما، وأيضاً أمام المجموعة».

وأضاف «يعرفان أنني أثمّن الجهود، وأعتقد وبشكل خاص من دون الكرة».

وأردف «قام ماركوس بالعديد من الانطلاقات عندما كانت الكرة بحوذتنا حيث لم نرَه، وحيث لم نستخدمه، كان قليل الحظ بعض الشيء من ناحية التوقيت المناسب، وفي بعض الأحيان تحرك بشكل جيد».

ورأى توخيل «ربما لم يجد فيل الزخم بعد في الوقت الراهن، لكنهما يتحليان بالإيجابية، لديهما كامل الحق كي يكونان إيجابيين لمعرفتهما تماماً بما نريده منهما».

وغاب نجم مانشستر سيتي الذي اختير الموسم الماضي أفضل لاعب في الدوري الممتاز من قبل رابطتي لاعبي كرة القدم للمحترفين والصحفيين، عن الفعالية المعهودة مع المنتخب الإنجليزي.

وأوضح توخيل «بالنسبة لفيل، إنه موسم صعب في ناديه، يحضر بعد أسابيع عدة، حيث لم يجد الإيفاع ذاته مثل الموسم الماضي، الأمور ليست سهلة بالنسبة إليه، لذا قمنا باستدعائه لإظهار دعمنا ومحبتنا والتزامنا».

وتابع «ماركوس على النقيض تماماً، لقد وجد إيقاعه ومنذ يناير مع فريقه الجديد، كان لافتاً للأنظار في ظل الأجواء الجديدة».

وختم قائلاً «لذا، عالجنا الأمر، وهما يعرفان ذلك، هما يدركان ذلك جيداً، ومن هنا نواصل العمل».