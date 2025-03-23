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الرياضة

سان جيرمان يخطط للانتقام من ريال مدريد!

سان جيرمان يخطط للانتقام من ريال مدريد!
23 مارس 2025 22:52

معتز الشامي (أبوظبي) 

 

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ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يخطط للانتقام من ريال مدريد، بسبب تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، بعد سنوات من التكهنات، غادر مبابي سان جيرمان عند انتهاء عقده في يونيو الماضي، لينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ورغم أن النادي الفرنسي لم يحصل على أي مقابل مادي، إلا أنه وفر على نفسه مبلغاً كبيراً من مكافآت الولاء غير المدفوعة.
ومع ذلك، لا يمكن إخفاء حقيقة أن باريس سان جيرمان خسر أحد أكثر اللاعبين قيمة في العالم دون مقابل، ولا يزال الجدل المحيط بمبابي قائماً، حيث يطالب نجم ريال مدريد من متصدر الدوري الفرنسي 55 مليون يورو أجوراً غير مدفوعة، ويرفض النادي الدفع، لأنه يؤمن بصحة موقفه القانوني.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالإحباط بشكل متزايد، بسبب المعركة المستمرة التي كانت في نظرهم كلها بسبب ريال مدريد، وتتطلع إلى معاقبة الجانب الإسباني على دوره، وزعمت التقارير أن سان جيرمان يتطلع إلى التعاقد مع عدد من أفضل الشباب في أكاديمية مدريد، حيث يقال إن الوسطاء الذين يعملون نيابة عن الباريسيين يتواصلون على أمل جذب أكبر عدد ممكن من المواهب الشابة من عاصمة إسبانيا.
والتقى الفريقان مؤخراً في بطولة للشباب في الدوحة بقطر، حيث شوهد رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وهو يتحدث مع الفريق، ورغم عدم وجود أي مؤشرات على أن الخليفي انتهك أي قواعد، حرص مسؤولو مدريد على مراقبة تحركاته عن كثب، لا يزال من غير الواضح هوية اللاعبين الذين يسعى سان جيرمان لضمهم، ومع ذلك كانت هناك روابط قوية مع قلب الدفاع الجديد راؤول أسينسيو، الذي يمتد عقده الحالي حتى عام 2026.

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