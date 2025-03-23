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الرياضة

مفاجأة.. هاري كين مهاجم ليفربول الجديد!

مفاجأة.. هاري كين مهاجم ليفربول الجديد!
23 مارس 2025 23:01

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يتطلع هاري كين، هداف بايرن ميونيخ، إلى العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وربما «ينهي مسيرته» مع ليفربول، وفقاً لتقرير صادم، وغادر قائد منتخب إنجلترا توتنهام للانضمام إلى البايرن مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 وسجل 76 هدفاً في 82 مباراة مع العملاق الألماني.
ويقترب كين «31 عاماً»، من الفوز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم - أول لقب في مسيرته - ولكن من الممكن أن يبرم انتقالاً مفاجئاً إلى ليفربول هذا الصيف، وتصدر البايرن حالياً ترتيب الدوري الألماني، بفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن، صاحب المركز الثاني.
ولعب كين دوراً كبيراً في نجاحهم، مسجلاً 21 هدفاً في الدوري حتى الآن، متفوقاً على أي لاعب آخر في الدوري.
وبحسب صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، قالت مصادر مقربة من كين إنه «يفكر جدياً في العودة إلى الدوري الإنجليزي، لإنهاء مسيرته في إنجلترا»
ويزعم التقرير بشكل أن الفريق المفضل للتعاقد مع المهاجم الموهوب هو ليفربول، الذي يتطلع إلى تعزيز مركز المهاجم هذا الصيف، ويعد كين هو ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، برصيد 213 هدفاً، وقد يكون تجاوزه آلان شيرر، صاحب الـ 260 هدفاً، أحد أسباب رغبته في العودة، ومن المرجح ليفربول أن يبيع المهاجم داروين نونيز، الذي يحظى باهتمام من أندية سعودية وأوروبية.
وإذا قرر ليفربول الانفصال عن نونيز، فإن فريق أرني سلوت سيوقع مع بديل، وقد تم تحديد عدة أهداف بالفعل، بحسب (موقع TEAMtalk).
وتشير المصادر إلى أن نجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك هو هدف ليفربول، على الرغم من أن تقييمه في حدود 150 مليون جنيه إسترليني يجعل الصفقة صعبة للغاية.
ويأمل «الريدز» أن تصبح المفاوضات بشأن إيزاك أكثر مرونة في الأشهر المقبلة، بينما قد يستهدف نيوكاسل فيكتور جيوكيريس ليحل محله إذا غادر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بايرن ميونيخ
هاري كين
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