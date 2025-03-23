ميامي للتنس.. ديميتروف إلى ثمن النهائي وشفيونتيك تواصل التقدم



ميامي (أ ف ب)

بات البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف 15 عالمياً، أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدورة ميامي لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف (23) بنتيجة 6-7 و6-4 و7-5.

واحتاج ديميتروف (33 عاماً)، وصيف البطل العام الماضي، إلى ساعتين و38 دقيقة، للخروج فائزاً من الدور الثالث بعدما خسر المجموعة الأولى بالشوط الفاصل «تاي بريك»، في حين حافظ كل لاعب على إرساله.

وانتفض ديميتروف، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، في المجموعة الثانية، ونجح في كسر إرسال منافسه، بعدما كان التعادل سيد الموقف 3-3، بعدما سنحت له الفرصة بتحقيق ذلك والنتيجة 2-2.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، حصل ديميتروف على الفرصة الأخيرة للكسر والنتيجة 3-3، إلا أن الروسي سدد 3 إرسالات ناجحة، وحصل بدوره على عدة كرات للكسر والنتيجة 4-3.

بقي البلغاري في أجواء اللقاء بإنقاذه الكسر، قبل أن يكرر سيناريو كسر إرسال منافسه، ليعادل النتيجة 5-5، ثم يفوز بإرساله ويحسم المجموعة والمباراة، رغم نجاح خاتشانوف في إنقاذ كرتين للحسم ضده.

وتقدم ديميتروف على منافسه في المواجهات بينهما بنتيجة 5-1، علماً بأن خاتشانوف كان خرج منتصراً من المواجهة الأخيرة في الدور ربع النهائي لدورة باريس لماسترز الألف نقطة في نوفمبر الماضي.

وضرب ديميتروف موعداً في ثمن النهائي مع الفائز من المباراة بين الأميركي براندون ناكاشيما (32) والبلجيكي دافيد جوفان (55) الفائز لذي كان حقق مفاجأة مدوية بإسقاطه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، في الدور السابق.

ولدى السيدات لدورات الألف نقطة، واصلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً تقدمها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على البلجيكية إليز مارتينز (27) بنتيجة 7-6 و6-1 في الدور الثالث.

وتواجه شفيونتيك في الدور التالي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (22) التي احتاجت إلى 3 مجموعات للفوز على التشيكية كارولينا موتخوفا (15) 6-2 و3-6 و6-2.

وتغلبت الإسبانية باولا بادوسا العاشرة على الدنماركية كلارا تاوسون 6-3 و7-6.