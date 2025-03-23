كالوم يحرز أول ألقاب موسم الجولف

العين (وام)

أحرز اللاعب كالوم فار لقب بطولة «كلاش تور»، بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل في البطولة التي احتضنها نادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة 154 لاعباً من الهواة والمحترفين.

وتعد البطولة التي أقيمت بإشراف اتحاد الجولف، الأولى في الموسم المحلي، وجائزتها 50 ألف جنية إسترليني، ومن أبرز الجولات في المملكة المتحدة وأوروبا، وتقدم الحوافز للاعبين، ونقاط تصنيف رسمية عالمية، كما توفر طريقاً مباشراً إلى جولتي «هوتيل بلانر» و«دي بي وورلد».

وسيشارك اللاعب كالوم فار في جولة «هوتيل بلانر» الشهر المقبل في العين، مستفيداً من هذا الفوز، والتي تقام بالتعاون بين اتحاد الجولف ومجموعة الجولات الأوروبية.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، أن جولة كلاش تور تلعب دوراً محورياً في رفع مستوى الجولف للمحترفين والهواة في الإمارات والمنطقة بشكل عام، لاسيما أن هناك بعض الدول حول العالم تواجه تحديات موسمية مثل تقلبات الطقس والملاعب، موضحاً أن الإمارات توفر أفضل الظروف العالمية على مدار العام، ما يجعلها الوجهة المثالية لإطلاق وإنهاء موسم جولة «كلاش تور».