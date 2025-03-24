من أجل عيون صلاح.. أسطورة ليفربول يدعو لخرق القواعد!

معتز الشامي (أبوظبي)

يرغب النجم المصري محمد صلاح في البقاء مع ليفربول، رغم أنه لم يتوصل لاتفاق جديد بشأن عقده حتى الآن، ويرى أسطورة ليفربول مايكل أوين، أن النادي يجب أن يغيّر سياسة التعاقد الخاصة به للاحتفاظ بنجم المنتخب المصري.

وبحسب الوضع الحالي، سيغادر صلاح ليفربول بنهاية الموسم بمجرد انتهاء عقده الحالي في أنفيلد في 30 يونيو المقبل، ولم يوافق اللاعب حتى الآن على شروط جديدة، وسط احتمال إنهاء موسمه الأخير مع النادي، والذي سجل فيه 32 هدفاً خلال 43 مباراة.

ومع ذلك، يعتقد مهاجم ليفربول السابق أوين أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً يريد تمديد عقده، طالما أجرى ليفربول تغييراً رئيساً واحداً، وقال لشبكة talkSPORT: «محمد صلاح لاعب مثير للاهتمام، أعتقد أنه يريد البقاء، بل أنا متأكد تماماً من أنه يريد البقاء».

وأضاف: «أعتقد أن ليفربول سيضطر إلى تعديل القواعد قليلاً، وقد يقولون، حسناً، عامين فقط للاعبين في هذا العمر، لكنه ليس لاعباً عادياً، فهو يتمتع بلياقة بدنية عالية، ومخلص، ويقضي معظم وقته في صالة الألعاب الرياضية، وهو محترف للغاية».

وتابع: «لا يمكنك أن تخبرني أنه لن يصل إلى المستوى نفسه بعد 3 أو 4 سنوات، أعني أنه لا يصدق، لذلك سأخرق القواعد، وسأمنحه العقد، ومدة العقد، استبدال صلاح سيكلف الكثير من المال، ولن تدفع رسوم انتقال له، لذا سأفعل كل ما يلزم للاحتفاظ به، وأعتقد أنه يريد البقاء، لكن المصادر أخبرتني أنهما لا يزالان بعيدين جداً عن بعضهما بعضاً».

وانضم صلاح إلى ليفربول في عام 2017، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، حيث سجل ما مجموعه 243 هدفاً حتى الآن، وقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، ويتصدر السباق على الحذاء «الرابع» هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفاً حتى الآن، ويعد الجناح المصري واحداً من 3 لاعبين كبار لا يزال مستقبلهم مجهولاً قبل انتهاء عقودهم، مع فيرجيل فان ديك، وألكسندر أرنولد.