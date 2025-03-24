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الرياضة

ظهور «عائلة مالديني» في «أساسية» إيطاليا بعد غياب 23 عاماً

ظهور «عائلة مالديني» في «أساسية» إيطاليا بعد غياب 23 عاماً
24 مارس 2025 12:15

علي معالي (أبوظبي)

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شارك دانييل مالديني مهاجم منتخب إيطاليا للمرة الأولى أساسياً في تشكيلة «الآزوري» بمواجهة ألمانيا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وتعد هذه المباراة الرابعة التي يخوضها مالديني مع منتخب بلاده، والمباريات الثلاث السابقة لعبها بديلاً، وآخرها أمام ألمانيا في ذهاب ربع نهائي دوري أمم أوروبا، وخسرها الطليان 2-1، ولعب وقتها 19 دقيقة.
وبحسب ما ذكر موقع (Football Italia)، فإن دانييل مهاجم فريق أتالانتا قد أعاد صفة اللاعب الأساسي في المنتخب الإيطالي إلى «عائلة مالديني»، وذلك للمرة الأولى منذ اعتزال والده باولو الدولي في بطولة كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وكانت المباراة أمام كوريا الجنوبية في 18 يونيو 2002، أي بعد (23 عاماً) وبالتحديد منذ 8314 يوماً، وكانت تلك المباراة في ثمن نهائي مونديال 2002؛ وخسرها الطليان 1-2.
وعائلة مالديني لها جذور ممتدة مع منتخب إيطاليا، حيث كان قبل باولو يوجد جد دانييل، وهو «تشيزاري»، والذي خاض 14 مباراة، خلال الفترة من يناير 1960 حتى أكتوبر1963.
والوجه الجديد لهذه العائلة وهو دانييل، تخرج في أكاديمية ميلان، وقد مثّل الفريق الأول، قبل أن ينتقل بنظام الإعارة إلى أندية سبيزيا وإمبولي ومونزا، وفي يوليو 2024، انتقل بشكل نهائي إلى مونزا، قادماً من ميلان، قبل أن ينضم إلى أتالانتا مؤخراً.
وخاض دانييل مالديني 24 مباراة مع مونزا وأتالانتا هذا الموسم 2024-25، وسجل خلالها 3 أهداف، وتمريرة حاسمة.

منتخب إيطاليا
باولو مالديني
دانبيلي مالديني
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