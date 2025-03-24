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الرياضة

المكسيك بطل «دوري أمم كونكاكاف» للمرة الأولى في تاريخه

المكسيك بطل «دوري أمم كونكاكاف» للمرة الأولى في تاريخه
24 مارس 2025 11:43

نيويورك (د ب أ)

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توّج منتخب المكسيك بلقب «دوري أمم كونكاكاف» لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على بنما بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية فجر اليوم.
تقدم منتخب المكسيك بهدف مبكر سجله راؤول خيمينيز مهاجم فولهام الإنجليزي، بعد مرور 8 دقائق، وأدرك منتخب بنما التعادل بهدف أدالبيرتو كاراسكيا في الدقيقة 45 +2، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية.
وانتزع المنتخب المكسيكي اللقب بهدف قاتل سجله راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 92، وكان خيمينيز سجل هدفي المكسيك في الفوز على كندا 2-0 في مباراة الدور قبل النهائي، بينما فجر منتخب بنما مفاجأة مدوية بالفوز 1-0 على المنتخب الأميركي، الفائز بأول ثلاث نسخ من البطولة.
وبعيداً عن منصة التتويج، فاز منتخب كندا على المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1 ليحقق الميدالية البرونزية، سجل تاني أولواسي وجوناثان ديفيد هدفي كندا في الدقيقتين 27 و59، بينما أحرز باتريك أجيمانج هدف المنتخب الأميركي الوحيد في الدقيقة 35.

منتخب المكسيك
كونكاكاف
الولايات المتحدة الأميركية
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