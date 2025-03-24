المكسيك بطل «دوري أمم كونكاكاف» للمرة الأولى في تاريخه

نيويورك (د ب أ)

توّج منتخب المكسيك بلقب «دوري أمم كونكاكاف» لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على بنما بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية فجر اليوم.

تقدم منتخب المكسيك بهدف مبكر سجله راؤول خيمينيز مهاجم فولهام الإنجليزي، بعد مرور 8 دقائق، وأدرك منتخب بنما التعادل بهدف أدالبيرتو كاراسكيا في الدقيقة 45 +2، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية.

وانتزع المنتخب المكسيكي اللقب بهدف قاتل سجله راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 92، وكان خيمينيز سجل هدفي المكسيك في الفوز على كندا 2-0 في مباراة الدور قبل النهائي، بينما فجر منتخب بنما مفاجأة مدوية بالفوز 1-0 على المنتخب الأميركي، الفائز بأول ثلاث نسخ من البطولة.

وبعيداً عن منصة التتويج، فاز منتخب كندا على المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1 ليحقق الميدالية البرونزية، سجل تاني أولواسي وجوناثان ديفيد هدفي كندا في الدقيقتين 27 و59، بينما أحرز باتريك أجيمانج هدف المنتخب الأميركي الوحيد في الدقيقة 35.