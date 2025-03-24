الإمارات تستضيف بطولتي التحدي العالميتين للجولف في عجمان والعين

عجمان (الاتحاد)

أعلن مسؤولو جولة «هوتيل بلانر» العالمية للجولف، واتحاد الجولف، عن اكتمال التجهيزات لاستضافة الإمارات منافسات الجولة للعام الثالث على التوالي، مع إقامة بطولتين متتاليتين وهما بطولة تحدي الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان في الفترة من 10 إلى 13 أبريل المقبل، وبطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف في الفترة من 17 إلى 20 من الشهر ذاته، بجوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار لكل بطولة.

وعقد المنظمون لقاء طاولة مستديرة مع ممثلي وسائل الإعلام، تحدث فيها أكرم سكيك مدير اتحاد الجولف، وفريدي شمايسر مدير بطولات الجولة وتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، ومحمد الناجي مدير بطولة تحدي الإمارات، وباتر ساسيكارن وبام ساسينون، اللتان ستكونان أول حكمتين من اتحاد الإمارات للجولف تشاركان في إدارة منافسات هذه البطولات ضمن الجولة الدولية.

ويحقق نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان إنجازاً جديداً باحتضانه بطولة ضمن هذه الجولة الدولية للمرة الأولى، والتي تحمل مسمى تحدي الإمارات، وسبق أن احتضن النادي العديد من البطولات البارزة، ويعتبر من أفضل أندية الجولف في الإمارات، ويتميز بملعبه الذي قام بتصميمه نيكولاس ديزاين، ويقع ضمن نظام بيئي رائع لأشجار المانجروف، التي تشكل منظراً خلاباً.

وتتواصل الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، لإقامة بطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بعد النجاح في احتضانه منافسات الجولة في العام الماضي.

وبحسب الاتفاقية بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية الجهة المسؤولة عن جولة «هوتيل بلانر»، سيتم مرة أخرى تخصيص 30 بطاقة مشاركة لاتحاد الجولف، وبالتالي سيحظى لاعبو منتخبنا الوطني والمقيمون في الدولة بفرصة ذهبية لمقارعة نخبة من لاعبي الجولف العالميين في هذه البطولات الدولية. ويمكن حسب الاتفاقية أن يتبادل اتحاد الإمارات للجولف بطاقات المشاركات مع بطولات أخرى لإشراك اللاعبين الإماراتيين في هذه البطولات الدولية حول العالم.

وتقام البطولتان في عجمان والعين، ضمن روزنامة حافلة لجولة هوتيل بلانر هذا العام، يضم 29 بطولة تقام عبر ثلاث قارات في 18 دولة مختلفة، وبدأ الموسم في جنوب أفريقيا في شهر يناير الماضي، على أن يتواصل حتى أكتوبر المقبل، يعبر خلالها دول إسبانيا، والدنمارك، وسويسرا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، والنمسا، وألمانيا، وأسكتلندا، وأيرلندا، وفنلندا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وإيطاليا، والهند، والصين، على أن يكون الختام في مايوركا في إسبانيا. المجمل سيتنافس اللاعبون على إجمالي جوائز مالية قياسية تبلغ 9 ملايين يورو هذا الموسم، إذ يبلغ الحد الأدنى للجوائز المالية في كل بطولة أوروبية 300 ألف يوور، مما يعني زيادة الجوائز المالية لـ16 بطولة بالمجمل في عام 2025.

ويتنافس اللاعبون للحصول على المراكز الأولى في التصنيف الخاص بهذه الجولة، من أجل الحصول على بطاقات المشاركة الدائمة في جولة «دي بي ورلد» في العام المقبل، إذ تعتبر هذه الجولة مؤهلة إلى جولة دي بي ورلد الأعلى تصنيفاً، والتي تقام سنوياً بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتحمل شعار «السباق إلى دبي».

وفي هذا الصدد، أكد أكرم سكيك، مدير اتحاد الجولف، أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الجولف، وقال: «نفتخر في الإمارات بالروزنامة التي ضمت العام الماضي 11 بطولة دولية، وهو العدد القابل للزيادة هذا العام، منها ثلاث بطولات من سلسلة النخبة رولكس، ضمن جولة دي بي ورلد، وهنا الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقام فيها بطولتي جولة هوتيل بلانر العالمية، وهو ما جذب أعداداً ضخمة من اللاعبين لخوض تصفيات التأهل للمشاركة في هذه البطولتين، إلى جانب فتح آفاق لنا من خلال تبادل المقاعد مع الاتحادات حول العالم، ونتطلع لمشاركة واسعة من أبرز لاعبي منتخبنا الوطني والمقيمين في الدولة، علماً بأن أحمد سكيك قائد المنتخب، سيشارك في نحو 9 بطولات دولية بالمجمل في هذا الموسم من الجولة، بمشاركته في العديد من البطولات في القارة الأوروبية، وكل هذه الأمور تحققت بفضل الشراكة طويلة الأمد بين اتحاد الإمارات للجولف وجولة «دي بي ورلد».