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الرياضة

15 لاعباً يمثلون «ألعاب القوى» في «الشاطئية الخليجية»

15 لاعباً يمثلون «ألعاب القوى» في «الشاطئية الخليجية»
24 مارس 2025 13:45

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى، اعتماد مشاركة 15 لاعباً ولاعبة، ضمن قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة «مسقط 2025»، خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل المقبل، ويخوض المنتخب خلال الألعاب الشاطئية الخليجية منافسات الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والوثب العالي، وسباق الميل (1600 متر)، وسباق التتابع 4×60 متر.
وتضم القائمة معاذ فوزي، ونصيب سالمين، ومحمد حسن النوبي، وسالم علي عبد الله، وسالم حسن البلوشي، وسعود جمعة الزعابي، ومحمد الحمادي، وفاطمة البلوشي، ومهرة انقيليا، وعلياء الحمادي، وعبير البلوشي، وفاطمة الشامسي، ورقية المرزوقي، وفاطمة خليل، وجواهر فريد.
ويترأس البعثة الإدارية والفنية علي حسن غزوان البدواوي، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام في الاتحاد، إلى جانب الإدارية مروة الجسمي، إضافة إلى المدربين محمد حسن النويري، وحمدي الذويبي.وأكد علي حسن غزوان، إقامة معسكر إعداد داخلي عقب عطلة العيد مباشرة، استعداداً للمشاركة في الألعاب الشاطئية، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من الاحتكاك القوي مع المنتخبات الخليجية، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن أجندة المشاركات القادمة، والتي تشمل البطولة الآسيوية تحت 18 سنة في السعودية الشهر المقبل، وتليها البطولة الخليجية في قطر خلال مايو المقبل.

 

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