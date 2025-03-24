سبارتان ينبض بـ«الأدرينالين» «من الفجر حتى الغسق» في باب الشمس



دبي (الاتحاد)

أعلنت سبارتان ريس الشرق الأوسط، اختيار الأرينا في باب الشمس لاستضافة فعاليتها القادمة تحت عنوان «من الفجر حتى الغسق»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم السبت 19 أبريل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته فعاليتها الافتتاحية «تريفيكتا» التي أقيمت في دبي باركس آند ريزورتس في وقت سابق من هذا العام.

تتضمن الفعالية المنتظرة نظامين للسباقات؛ حيث يُقدّم سباق السرعة «سبرينت» لمسافة 5 كيلومترات وسباق القوة «السوبر» لمسافة 10 كيلومترات، إلى جانب سباقات للأطفال بمسافات 1 كيلومتر، و1.5 كيلومتر، و3 كيلومترات، ما يضمن مشاركة تشمل جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية كافة.

سيخوض المتسابقون سلسلة من التحديات المثيرة التي تنفجر بالأدرينالين وتوقظ روح المغامرة، بدءاً من انطلاق درامي في ميدان مستوحى من الكولوسيوم، حيث يختبرون قدراتهم في تضاريس الصحراء الواسعة التي تحيط بالموقع. ويتميز النظام الفريد للفعالية بانطلاق المشاركين على مراحل، تبدأ مع بزوغ الفجر، وتبلغ ذروتها مع حلول الغسق.

استناداً إلى الزخم الذي حققته فعاليتها الأولى، التي جمعت أكثر من 4000 متسابق، واحتضنت أكثر من 2000 متفرج، تطمح سبارتان ريس الشرق الأوسط إلى رفع مستوى فعالية «من الفجر حتى الغسق» إلى آفاق جديدة من التميز والإثارة.

ولا تقتصر التجربة على السباقات فحسب، بل ستقدم الفعالية تجربة يوم كامل مليئة بالعروض الترفيهية، ومناطق للانتعاش والاستشفاء، وتشكيلة واسعة من أطباق الطعام والمشروبات المقدمة من علامات تجارية إقليمية رائدة.

ومع إدراج رياضة سباق الحواجز (OCR ) ضمن برنامج البنتاثلون الحديث لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، تحظى هذه الرياضة باعتراف عالمي متزايد. وبصفتها رائدة في حركة سباق الحواجز، لعبت سبارتان ريس الشرق الأوسط دوراً محورياً في نشر هذه الرياضة من خلال فعالياتها ذات المستوى العالمي، ملهمةً آلاف المتسابقين - من الرياضيين المحترفين إلى عشاق التحديات - لتجاوز حدود قدراتهم، وإعادة صياغة حياتهم.

وقد جذبت فعاليتها الافتتاحية رعاة من كبرى العلامات التجارية، كما شهدت تفاعلات حية في أبرز الفعاليات الرياضية الإقليمية، ما يمهد الطريق لمزيد من أوجه التعاون الكبيرة في عام 2025.