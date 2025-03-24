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الرياضة

رونالدو يرفع عدد «الضربات الضائعة»!

رونالدو يرفع عدد «الضربات الضائعة»!
24 مارس 2025 14:00

علي معالي (أبوظبي)
ارتفع عدد ضربات الجزاء التي أهدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرقم 32، بعد الضربة التي أهدرها في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام الدنمارك، مساء أمس، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو عدد الضربات الضائعة خلال مسيرته مع الأندية المختلفة والمنتخب البرتغالي أيضاً، بينما نجح رونالدو في تسجيل 172 ضربة جزاء.
وبحسب الأرقام والإحصائيات، فإن آخر ضربة جزاء أهدرها رونالدو مع المنتخب كانت في يوليو 2024 أمام سلوفينيا في نهائيات كأس أمم أوروبا، وكان ذلك على مستوى المنتخب، أما على مستوى الأندية فترجع آخر ضربة مهدرة إلى 29 أكتوبر 2024، في مباراة النصر السعودي ضد التعاون، والتي انتهت بفوز التعاون 1-0 في كأس ملك السعودية، وكانت مباراة البرتغال والدنمارك قد انتهت بفوز البرتغال بعد وقت إضافي بنتيجة 5-2.

 

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