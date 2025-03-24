الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة وشباب الأهلي.. «اللقاء الثاني» في نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

الجزيرة وشباب الأهلي.. «اللقاء الثاني» في نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
24 مارس 2025 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)
حسم الجزيرة وشباب الأهلي مقعديهما في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على الوصل والشارقة، في نصف النهائي، الذي شهد تسجيل 13 هدفاً كانت جميعها من داخل منطقة الجزاء، ليلتقي الطرفان وجهاً لوجه في نهائي البطولة، المقرر له يوم 19 أبريل المقبل.
وسيكون هذا النهائي الثاني الذي يجمع بين الفريقين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد نهائي موسم 2013-2014، والذي انتهى بفوز شباب الأهلي 2-1 على استاد هزاع بن زايد.
وواصل الجزيرة صحوته في البطولة، ونجح في تعويض الخسارة ذهاباً للدور الثاني على التوالي، وتأهل للنهائي، بعدما سبق وفعلها في ربع النهائي أمام العين، أما شباب الأهلي فواصل سيطرته، ونجح للمرة الثامنة على التوالي في التأهل بعد الفوز ذهاباً بالأدوار الإقصائية.
وبالنظر لأداء فرق المربع الذهبي للبطولة فقد كان شباب الأهلي الأعلى استحواذاً في هذا الدور بـ52%، كما أنه أكثر من سجل في نصف النهائي برصيد (5 أهداف)، ولكنه أقل من سدد (19 مرة) والأقل تسديداً على المرمى (7 مرات)، أما الوصل فكان أقل من سجل في هذا الدور (هدفين)، ولكن سدّد العدد الأكبر من التسديدات (27 تسديدة)، وكان جواو بيدرو مهاجم الوصل هو أكثر من سدد في نصف النهائي بـ(9 تسديدات) والأكثر تسديداً على المرمى بين جميع مهاجمي الفرق الأربعة بـ(5 تسديدات).
وكان حارس الجزيرة ستوجان ليكوفيتش أكثر من تصدّى لتسديدات في نصف النهائي خلال النسخة الحالية بـ7 تصديات، كما شهد الدور نصف النهائي، احتساب 5 ركلات جزاء، وهو ثاني أكثر دور يشهد ركلات جزاء، بعد الدور الأول الذي شهد احتساب 6 ركلات جزاء.

أخبار ذات صلة
سباق رباعي في «البلاي أوف» نحو نهائي «دوري الطائرة»
«فخر أبوظبي» يعود إلى «مشهد الختام» بـ«الريمونتادا 2»
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
الجزيرة
آخر الأخبار
طائرة هليكوبتر تشارك في عملية لإطفاء حريق في أويسونغ
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية توسع الجهود لمكافحة حرائق الغابات
اليوم 16:13
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادي
اليوم 16:05
سباق رباعي في «البلاي أوف» نحو نهائي «دوري الطائرة»
الرياضة
سباق رباعي في «البلاي أوف» نحو نهائي «دوري الطائرة»
اليوم 16:00
«نواتوم البحرية» تتسلّم أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«نواتوم البحرية» تتسلّم أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:58
«الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
اقتصاد
«الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©