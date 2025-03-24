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حدث في مباراة ألمانيا وإيطاليا.. هدف بتوقيع «جامع كرات»!

حدث في مباراة ألمانيا وإيطاليا.. هدف بتوقيع «جامع كرات»!
24 مارس 2025 14:17


برلين (د ب أ)
لعب حامل كرات، قام بهذا العمل للمرة الأولى، دوراً بارزاً بشكل غير متوقع في تعادل منتخب ألمانيا أمام إيطاليا بنتيجة 3/3، ليساهم في وصول الألمان للدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، مساء الأحد، كان نويل أوربانياك، الفتى البالغ من العمر 15 عاماً، متواجداً بالقرب من الراية الركنية عندما حصلت ألمانيا على ركلة ركنية في الدقيقة 36، بعد أن تصدى حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما لضربة رأس من تيم كلايندينست، وأبعد الكرة فوق العارضة. وغادر دوناروما مرماه ليدخل في مشادة لفظية مع زملائه، ليمرر أوربانياك الكرة بسرعة إلى جوشوا كيميش قائد منتخب ألمانيا، الذي مررها بدوره إلى جمال موسيالا عند القائم القريب ليسجل الأخير في المرمى الخالي، بينما انتبه لاعبو إيطاليا للموقف في وقت متأخر.
وأعاد هذا الهدف الذي منح منتخب ألمانيا التقدم بنتيجة 2/ صفر للأذهان، الهدف الذي سجله ليفربول في شباك برشلونة بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما نفذ ترينت ألكسندر أرنولد ركنية سريعة إلى زميله ديفوك أوريجي ليسجل هدفاً منح ليفربول الفوز بنتيجة 4/ صفر.
من جانبه أشاد كيميتش بردة فعل أوربانياك السريعة، وقام بإهداء الفتى كرة بعد المباراة موقعة منه، بينما وعده المدير الرياضي للمنتخب رودي فولر، بتذكرة مجانية لحضور المباراة القادمة للمنتخب الألماني. وتحدث يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا بعد المباراة، قائلاً: «الثلاثي كيميتش وموسيالا وأوربانياك قدموا أداء عالمياً في هذا الهدف».
وصرح أوربانياك عبر قناة (آر تي إل): «لقد تواصلت عيناي مع كيميتش ورأيت أنه بحاجة للكرة، فألقيت الكرة إليه سريعاً، وأحرزنا الهدف، وكنت سعيداً للغاية». وأضاف: «لم أعش هذه الأجواء من قبل، لأنها أول تجربة لي كجامع للكرات، إنه شعور رائع حقاً».
وأشار الفتى الألماني إلى أن كيميتش وجه له الشكر على مساعدته في صناعة الهدف. وقال كيميتش: «كان جامع الكرات يقظاً للغاية، وقام بعمل رائع». وأضاف نجم بايرن ميونيخ: «لقد تفاعلنا بسرعة كبيرة، ولحسن الحظ سجلنا الهدف الثاني، لدرجة أن بعض زملائنا بالمنتخب لم يستوعبوا أن الكرة دخلت المرمى، لأننا نفذنا الركلة الركنية بسرعة كبيرة».
من جانبه قال لوثار ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا السابق والمحلل التلفزيوني، خلال الاستوديو التحليلي: «لم أر هدفاً بهذا الشكل من قبل».

 

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