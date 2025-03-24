ملتقى رمضاني لأسرة بناء الأجسام



دبي (الاتحاد)

ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، العمل بالاستدامة والتعاون المشترك الذي يميز رياضة بناء الاجسام الاماراتية مما قاد لتحقيق أفضل النتائج خلال السنوات الاربع الماضية وتحديداً في 2024، وتحديداً في بطولات العالم وآسيا، والبطولات الدولية التي أقيمت في دبي والفجيرة.

وأكد عبدالله بن حمد الشرقي، أن العلاقة المميزة التي تجمع مجلس ادارة الاتحاد مع اللجان المنظمة للبطولات الدولية والمحلية والصالات الرياضية واللاعبين والمدربين، والتعاون المثمر بين الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الاجسام ومع الاتحادين الآسيوي والدولي للقوة البدنية، مهد لنقلة نوعية كبيرة في جميع الجوانب الرياضية والمجتمعية مما أسهم بان تتطور رياضة بناء الأجسام في الإمارات بشكل مميز ومستدام، وكذلك ان تتطور ثقافة ممارسة بناء الأجسام والرياضات التي تمارس تحت مضلته بشكل مميز.

جاء ذلك في الملتقى الرمضاني الذي أقيم لأسرة بناء الأجسام، ومأدبة الافطار الرمضانية التي يقيمها سنويا علي بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الملتقى الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والافريقي لبناء الأجسام، ومحمد المري الأمين العام لاتحاد بناء الاجسام، ومحمد شاهين الحوسني وفيصل الغيص الزعابي واحمد جوهر أعضاء مجلس الإدارة، وقاسم يزبك بطل بناء الأجسام السابق، وسالم الصريدي عضو مجلس اتحاد رفع الأثقال، ونخبة من اللاعبين المتوجين بالميداليات، ورؤوساء اللجان المنظمة للبطولات الدولية التي تقام في الإمارات سنوياً.

بدوره أكد علي بن حيدر، أن مجلس إدارة اتحاد اللعبة يحرص على دعم النجاح المتحقق بكافة السبل وبما يعزز التطور الذي تشهده الرياضة الإماراتيةـ ومثمنا ما يقدمه اللاعبون في مختلف البطولات، وقاد الى تقديم صورة مشرفة خلال الاستحقاقات الرياضية ومشيدا بدور المدربين والاداريين داعيا اللاعبين الى الاستعداد بشكل مميز تمهيدا لخوض منافسات البطولات المقبلة ومنها بطولة اسيا المقبلة في عجمان شهر مايو المقبل.