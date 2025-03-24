سباق رباعي في «البلاي أوف» نحو نهائي «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تعود المنافسة في «دوري الرجال لكرة الطائرة» إلى الواجهة مع انطلاق مباريات «البلاي أوف» مساء غدٍ الثلاثاء، حيث يستقبل بني ياس ضيفه الجزيرة في التاسعة والنصف مساءً، فيما يلتقي النصر وشباب الأهلي في «ديربي مثير»، بينما يلتقي في مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حتا والعين، الوصل وعجمان.

وينشد رباعي «البلاي أوف»، قطع خطوة في طريق التأهل للدور النهائي، قبل مواجهة إياب الجولة الحالية مساء الجمعة المقبل، فيما حدد الاتحاد يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل موعداً للمباريات الفاصلة حال التعادل في نتائج الذهاب والإياب، على أن تُلعب الأدوار النهائية في 11 و15 أبريل المقبل.

وتصدر بني ياس الترتيب العام لدوري الطائرة، برصيد 45 نقطة من 15 انتصاراً في 16 مباراة، وحل ثانياً النصر، وشباب الأهلي ثالثاً، والجزيرة في المركز الرابع. وشمل ترتيب بقية المراكز حتا والوصل وعجمان والعين والوحدة على التوالي.

وشهدت منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي 2024-2025 مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتأهلت أندية «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب بطل درع الدوري في الموسم الحالي، في الوقت الذي تلعب فيه بقية الأندية على تحديد المراكز.

وتحمل النسخة الحالية لـ «دوري الرجال للكرة الطائرة» الرقم 47 في تاريخ المنافسة التي انطلقت في موسمها الأول 1974-1975، وغابت منافسة الدوري في موسمين فقط على مدار العقود الماضية، الموسم 1990-1991 الذي لم يُستكمل بسبب «حرب الخليج»، ونسخة موسم 2019-2020 بسبب «جائحة كوفيد-19».