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الرياضة

ديوكوفيتش فخور بتحطيم الرقم القياسي لنادال

ديوكوفيتش فخور بتحطيم الرقم القياسي لنادال
24 مارس 2025 14:49


نيويورك (د ب أ)
حطم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقماً قياسياً جديداً بتجاوزه الإسباني المعتزل رافاييل نادال، بعدما حقق فوزه رقم 411 في بطولات الأساتذة «فئة 1000 نقطة» بالتغلب على الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي في بطولة ميامي المفتوحة، يوم الأحد.
وتعادل ديوكوفيتش مع نادال بعد فوز الصربي على الأسترالي رينكي هيجيكاتا يوم الجمعة الماضي، قبل أن يحقق فوزاً كاسحاً على كارابيلي بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 1) يوم الأحد بعد مباراة امتدت ساعة و46 دقيقة.
وسيلعب ديوكوفيتش المصنف الخامس عالمياً ضد الإيطالي لورينزو موسيتي في دور الـ16، وصرح ديوكوفيتش عبر قناة سكاي سبورتس «أنا فخور بتحقيق إنجاز جديد، وتحطيم رقم قياسي جديد، ففي كل مباراة هناك أمر ما يحفزني، وهو ما يشجعني على تقديم أداء جيد في البطولة».
وكان موسيتي صعد لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش بعد انتصار صعب على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بنتيجة 4 / 6 و6 / 2 و6 /.3.

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