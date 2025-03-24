يامال يواجه مبابي على مشارف نهائي دوري الأمم الأوروبية



معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء أمس الأحد، وتأهلت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وفرنسا بقيادة كيليان مبابي، وإسبانيا بقيادة لامين يامال، إضافة منتخب ألمانيا، إلى نصف النهائي، وشهدت مباريات ربع النهائي مواجهات مثيرة، حيث كان صدام إيطاليا وألمانيا الوحيد الذي حسم في الدقائق الـ180 الأصلية (الذهاب والإياب) بنتيجة 5-4 لصالح الماكينات الألمانية.

وفي غضون ذلك، ساهم رونالدو في فوز البرتغال على الدنمارك بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين في الوقت الإضافي، ليضمن بذلك تأهله إلى الدور التالي من البطولة، وكانت مباريات ربع النهائي الأخرى مثيرة بنفس القدر، فبعد نتيجة إجمالية 5-5، ساعد يامال، الذي سجل هدفاً وأهدر ركلة جزاء، إسبانيا على هزيمة هولندا بركلات الترجيح، كما وصلت مباراة كرواتيا وفرنسا إلى ركلات الترجيح، وتأهلت فرنسا بقيادة مبابي إلى الدور قبل النهائي، وتصطدم ألمانيا بالبرتغال في نصف النهائي الأول، حيث يسعى رونالدو إلى تحقيق لقبه الدولي الثالث.

وفي النصف الثاني، تواجه إسبانيا فرنسا في مواجهة أخرى بين يامال ومبابي، حيث يتفوق اللاعب الإسباني البالغ من العمر 17 عاماً، محققاً 4 انتصارات مع برشلونة وإسبانيا على مبابي، الذي حقق فوزه الوحيد مع باريس سان جيرمان، وتستضيف ألمانيا نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2024/2025 في الفترة من 4 إلى 8 يونيو 2025.

نصف النهائي:

ألمانيا ضد البرتغال - 4 يونيو، ملعب ميونيخ

إسبانيا ضد فرنسا - 5 يونيو، ملعب شتوتجارت

مباراة تحديد المركز الثالث

يتنافس الفريقان المهزومان في نصف النهائي على تحديد المركز الثالث، في ملعب شتوتجارت.

المباراة النهائية

يلعب الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 8 يونيو، في ملعب ميونيخ.