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الرياضة

الإمارات تشارك في «بطولة أمير الكويت الدولية للرماية»

الإمارات تشارك في «بطولة أمير الكويت الدولية للرماية»
24 مارس 2025 17:00


الكويت (وام)
أعلن اتحاد الرماية الكويتي اكتمال الاستعدادات لإقامة بطولة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الدولية السنوية الكبرى للرماية، بمشاركة 5 دول خليجية هي الإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، والبحرين في الفترة من 11 إلى 20 أبريل المقبل، تتضمن البطولة منافسات عدة لرماية أسلحة الشوزن وهي (الاسكيت) للرجال والسيدات و(تراب) للرجال والسيدات.
وأكد المهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحادين الكويتي والعربي، عضو الاتحاد الدولي للرماية، مشاركة دول عربية أخرى مثل مصر، والمغرب، ولبنان، بالإضافة إلى إيطاليا والعديد من أبطال العالم في الدول الأوروبية والآسيوية في البطولة.
وأوضح أن بطولة أمير دولة الكويت تحظى بالدعم والاهتمام، وتشهد مستويات متطورة من الدول المشاركة، بما يعزز قوتها واستدامة نجاحها، ودورها في تأكيد النمو الذي تشهده هذه اللعبة الأولمبية عربياً وخليجياً، منوهاً بالتعاون مع الاتحادات المختلفة بالمنطقة في البرامج التي تستهدف تطورها، وأشار العتيبي إلى اعتماد الاتحاد العربي للرماية إقامة البطولة العربية في العاصمة المصرية القاهرة 22 أبريل المقبل.

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