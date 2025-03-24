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الرياضة

كين يعترف: تشتتنا بعد هدف ألمانيا الغريب

كين يعترف: تشتتنا بعد هدف ألمانيا الغريب
24 مارس 2025 15:45

 
دورتموند (أ ف ب)
اعترف مويس كين مهاجم إيطاليا بأن فريقه «تشتت انتباهه» بعد أن سجل جمال موسيالا هدفاً غريباً وسهلاً لألمانيا في المرمى الخالي للحارس جانلويجي دوناروما، في التعادل 3-3 ضمن إياب الدو ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
على الرغم من عودة إيطاليا من التأخر 0-3 إلى التعادل، تأهلت ألمانيا إلى نصف النهائي بعد فوزها 5-4 في مجموع المباراتين.
لعب يوزوا كيميش دوراً رئيسياً في المباراة بعدما سجل الهدف الأول ثم صنع الثاني الغريب، وترك دوناروما مرماه بعد إبعاده تيم رأسية كلايندينست إلى ركنية للحديث مع الحكم، الأمر الذي لاحظه كيميش الذي نفّذ ركلة ركنية بسرعة حوّلها موسيالا إلى المرمى الخالي.
وقال كين «تشتتنا. يحدث أن نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة. سنعمل بشكل أفضل في المرة المقبلة».
بدوره، وصف يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا التفكير السريع بأنه «عالمي وذكي جداً»، قائلاً: «لم أرَ ذلك على الإطلاق».
لكن شخصاً رأى ذلك، وهو جامع الكرات نويل أوربانياك البالغ 15 عاماً الذي لاحظ أن دوناروما لم يكن منتبهاً وألقى الكرة بسرعة إلى كيميش، وقال كيميش «كان ذكياً جداً، وهو ليس أمراً سيئاً في مباراة مثل هذه، لقد قام بعمل جيد».
ووعد رودي فولر مدير المنتخب الحالي ومدربه السابق «سيحصل على تذكرة مجانية للمباراة المقبلة على أرضنا». 

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