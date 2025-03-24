الشارقة والبطائح وشباب الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الاتحاد للسلة

علي معالي (أبوظبي)

تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر والبطائح إلى نصف نهائي كأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة، بعد فوز الشارقة على الجزيرة، وشباب الأهلي على الظفرة، والنصر على الوصل، والبطائح على الوحدة، وبهذه النتائج يلتقي في المربع الذهبي اليوم، الشارقة مع البطائح وشباب الأهلي في مواجهة النصر.

وجاءت مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد قوية ومثيرة للغاية، في المباراة الأولى استطاع الشارقة التفوق على الجزيرة 107-62 بنتيجة أرباع 23-8 و33-21 و30-6 و21-27، وأدارها الدولي سالم الزعابي وزيد ضياء وأحمد رشيدي، وفي المباراة الثانية، فاز شباب الأهلي على الجزيرة 118-67، بنتيجة أرباع 32-26 و14-18 و36-10 و36-13، في المباراة الثالثة، تفوق النصر على الوصل 90-84، بنتيجة أرباع 23-15 و18-29 و21-24 و28-16، لمصلحة «العميد النصراوي»، في مباراة جاءت قوية للغاية بين الفريقين، وأدارها طاقم دولي مكون من حمزة عباس وحسن حاجي، ومحيي الدين خطاب، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي المباراة الرابعة، تفوق البطائح على الوحدة 96-91، تفوق البطائح في الربعين الثاني والرابع بنتيجة 29-20 و32-23، وتفوق الوحدة في الربعين الأول والثالث بنتيجة 28-18 و20-17 بعد مباراة مثيرة بين الفريقين وأدارها الدولي محمد ريان، وكوستاس وعمر الأسمر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.