الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة والبطائح وشباب الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الاتحاد للسلة

الشارقة والبطائح وشباب الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الاتحاد للسلة
24 مارس 2025 17:30

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سباق رباعي في «البلاي أوف» نحو نهائي «دوري الطائرة»
مؤتمر الموزعين الدولي في الشارقة يجمع ناشرين من 92 دولة

تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر والبطائح إلى نصف نهائي كأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة، بعد فوز الشارقة على الجزيرة، وشباب الأهلي على الظفرة، والنصر على الوصل، والبطائح على الوحدة، وبهذه النتائج يلتقي في المربع الذهبي اليوم، الشارقة مع البطائح وشباب الأهلي في مواجهة النصر.
وجاءت مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد قوية ومثيرة للغاية، في المباراة الأولى استطاع الشارقة التفوق على الجزيرة 107-62 بنتيجة أرباع 23-8 و33-21 و30-6 و21-27، وأدارها الدولي سالم الزعابي وزيد ضياء وأحمد رشيدي، وفي المباراة الثانية، فاز شباب الأهلي على الجزيرة 118-67، بنتيجة أرباع 32-26 و14-18 و36-10 و36-13، في المباراة الثالثة، تفوق النصر على الوصل 90-84، بنتيجة أرباع 23-15 و18-29 و21-24 و28-16، لمصلحة «العميد النصراوي»، في مباراة جاءت قوية للغاية بين الفريقين، وأدارها طاقم دولي مكون من حمزة عباس وحسن حاجي، ومحيي الدين خطاب، وراقبها الدولي محمد الشمري.
وفي المباراة الرابعة، تفوق البطائح على الوحدة 96-91، تفوق البطائح في الربعين الثاني والرابع بنتيجة 29-20 و32-23، وتفوق الوحدة في الربعين الأول والثالث بنتيجة 28-18 و20-17 بعد مباراة مثيرة بين الفريقين وأدارها الدولي محمد ريان، وكوستاس وعمر الأسمر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

كرة السلة
النصر
البطائح
الشارقة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحاكم أشخاصا بتهمة التخطيط لأعمال عنف
اليوم 21:06
5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
الرياضة
5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
اليوم 20:58
الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب الكرة
الرياضة
الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب الكرة
اليوم 20:49
الفندق المستضيف لمحادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية
اليوم 20:37
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجري مناورات بحرية مع دول أفريقية
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©