ختام رائع لدورة المرحوم حسن مراد

دبي (الاتحاد)

وسط أجواء رياضية مميزة، اختتمت دورة المرحوم حسن مراد الرمضانية لكرة القدم، التي أقيمت في حديقة بحيرة الطوار بدبي، وسط حضور جماهيري كبير، تكريماً لروح فقيد الكرة الإماراتية، الذي وافته المنية الشهر الماضي.

وتوج فريق «داوود محمد» بلقب النسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «سالم سعد» بنتيجة 2-1.

وشهد حفل الختام حضور العديد من الشخصيات الكروية البارزة بالدولة، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والداعمين للدورة.



أقيمت هذه الدورة وسط أجواء رمضانية مميزة ومنافسة رياضية جميلة، بمشاركة 8 فرق تحمل أسماء شخصيات رياضية راحلة تركت بصمتها في المجال الرياضي.

وتهدف البطولة، التي يشرف عليها الإداري المخضرم عبدالله مراد، إلى تخليد ذكرى هؤلاء الرياضيين وتقديم بطولة تنافسية تجمع محبي كرة القدم في أجواء أخوية.