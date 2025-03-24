5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي



معتز الشامي (أبوظبي)

دخل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي العام الأخير 2025 من عقده كلاعب مع إنتر ميامي الأميركي، ولا تتبع مواسم الدوري الأميركي لكرة القدم نفس الجداول الزمنية كما هو الحال في أوروبا، حيث تقام طوال العام التقويمي (يناير - ديسمبر)، وبذلك، سيكون قائد المنتخب الأرجنتيني حراً مطلع 2026، بمجرد انتهاء البطولة، وتشير الأنباء إلى أن ميسي يحاول اللعب إلى كأس العالم 2026، حيث تدافع الأرجنتين عن لقبها.

ولذلك، فمن المرجح أنه بمجرد انتهاء عقده في الولايات المتحدة، سيسعى لاعب برشلونة السابق إلى الحصول على عقد جديد ليكون في أفضل حالاته قبل كأس العالم، فما هي الخطوة التالية في مسيرة ميسي، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

1 - الخيار المنطقي

في هذا الموسم، سيكون لدى ميسي وإنتر ميامي العرض المثالي لإظهار موهبتهم في كأس العالم للأندية الجديدة 2025، وبما أن البطولة المجددة ستقام لأول مرة في الولايات المتحدة، فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حجز مكان لنادي ديفيد بيكهام كمضيف، وبهذه الطريقة سيتنافس النجم الأرجنتيني مرة أخرى ضد أفضل الفرق في أوروبا، وقد يسمح اللقب الذي سيتم التنافس عليه في الصيف لميسي بالفوز بشكل كبير في الرهان على الكرة الذهبية.

علاوة على ذلك، ستستضيف الولايات المتحدة كأس العالم المقبلة، وستحاول الاحتفاظ بشخصية بارزة مثل ميسي، وأبدى النادي نفسه اهتمامه بتمديد عقد اللاعب لمدة عام آخر، لذا يبدو الخيار الأكثر ترجيحاً هو الحفاظ على عقده الحالي وتجديد التزامه قبل مونديال 2026.

2 - الخيار الرومانسي

يحلم كل مشجع لفريق برشلونة برؤية ميسي بقميص البلوجرانا مرة أخرى، ويمكن أن تكون عودة أعظم أساطير النادي بمثابة التتويج المثالي للافتتاح الكبير في ملعب كامب نو الجديد في 2026، ومن المتوقع أن يؤدي وصوله كلاعب حر إلى تسهيل هذه الصفقة بشكل كبير، حيث لن يؤثر ذلك بشكل خطير على مالية النادي، علاوة على ذلك، قد يصل في يناير ويوقع عقدًا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، يبدو أن ميسي نفسه استبعد بشكل نهائي العودة إلى برشلونة، حيث كان بإمكانه أيضًا الانتقال في صفقة مجانية قبل عامين بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وإذا لم يكن يرغب في العودة إلى أوروبا، فلديه خيار إنهاء مسيرته بطريقة مثالية، حيث العودة إلى بلده الأصلي والتوقيع للنادي الذي بدأ فيه لعب كرة القدم «نيولز أولد بويز».

3- تجربة جديدة

أحد الخيارات الأخرى التي يفكر فيها الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات هو تجربة جديدة، في دول مثل اليابان والمملكة العربية السعودية لوضع اللمسة الأخيرة على مسيرته، لكن هذه الخيارات تبدو غير محتملة، لأن الدوري الأميركي يقدم ضمانات أكثر من كافية للاعبين لإنهاء مسيرتهم.

4 -الخيار الغريب

يمكن للقائد الأرجنتيني أن يقرر عدم التوقيع مع أي نادٍ والحصول على إجازة لمدة 6 أشهر، وأن يتولى قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 كلاعب حر، وهو وضع غير معتاد للغاية في كرة القدم، وسيكون هذا القرار محفوفاً بالمخاطر، حيث لا يقتصر كل شيء على الإعداد البدني، وقد يفقد الأرجنتيني إيقاعه التنافسي، ولذلك فإن هذا الخيار سيكون مفاجئًا وغريباً للغاية.

5 - الاعتزال

من الممكن أن تكون كأس العالم للأندية البطولة الكبرى الأخيرة التي نرى فيها ميسي، لا يمكن استبعاد احتمال أن ينهي لاعب برشلونة السابق مسيرته في ميامي، ويبدو هذا الخيار منطقياً بشكل خاص إذا قدم الفريق أداء جيداً في البطولة وقرر ليو توديع الفريق بأسلوب أنيق، ومع ذلك، مع تبقي 6 أشهر على انطلاق مونديال 2026، فمن الطبيعي أن يتأخر اعتزاله، ورغم عدم تأكيد مشاركته، أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني نفسه أن «ميسي يتطلع بشدة للعب في كأس العالم».