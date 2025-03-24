مدرب البرتغال: مهمتنا صعبة مع ألمانيا



لشبونة (د ب أ)

يتطلع منتخب البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا لكرة القدم بثقة كبيرة، رغم الانتقادات الواسعة لروبرتو مارتينيز المدير الفني للفريق.

وقال فرانسيسكو ترينكاو، الذي سجل هدفين في فوز البرتغال على الدنمارك في دور الثمانية مساء الأحد للصحفيين: «نعلم أن مواجهة ألمانيا تبقى مهمة صعبة دائماً، لكننا نستهدف تحقيق إنجازات عظيمة».

وتأهل منتخب البرتغال بفوز صعب على ملعبه أمام الدنمارك بنتيجة 5 / 2 بعد التمديد للوقت الإضافي، ليواجه ألمانيا 4 يونيو في ميونيخ. وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي يلتقي منتخبا إسبانيا ضد فرنسا يوم 5 يونيو في ميونيخ. وتعرض روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال لانتقادات كبيرة في وسائل الإعلام البرتغالية حتى بعد الفوز على الدنمارك بشأن خياراته الفنية في التشكيل وطريقة اللعب.

ورد مارتينيز البالغ من العمر 51 عاماً: «لم أعد مدرباً شاباً بل لدي خبرات كافية، وأنا هادئ، وأعلم جيداً أن الهزائم تنسب للمدرب بينما تنسب الانتصارات للاعبين». وكان المنتخب البرتغالي خسر ذهاباً بنتيجة صفر / 1 في الدنمارك.