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الرياضة

إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030

إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030
24 مارس 2025 21:18

 
ريو دي جانيرو (رويترز)

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انتُخب إدنالدو رودريجيز رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لولاية ثانية بعد أيام من انسحاب أبرز منافسيه رونالدو، لعدم حصوله على دعم الاتحادات المحلية، واستغل رودريجيز ثغرة في لوائح الاتحاد لتقديم موعد الانتخابات لعام واحد بعدما كانت مقررة في مارس 2026، مستغلاً انسحاب رونالدو من السباق.
وحصل على دعم كل الأصوات البالغ عددها 141 صوتاً في أول مرة ينتخب فيها رئيس الاتحاد بالإجماع.
وأبلغ رودريجيز الجمعية العمومية للاتحاد «نحتفي بوحدة لا مثيل لها في كرة القدم البرازيلية، يقتضي عملنا تحسين صورة الكرة البرازيلية، وأنا فخور بأننا على المسار الصحيح. اليوم نضرب المثل بأن الحوار والترابط يحققان النجاح، وأمامنا فرصة رائعة لنظهر للعالم قوتنا كبلد مضيف لكأس العالم للسيدات 2027».
وتتكون الهيئة الانتخابية من 27 اتحاداً إقليمياً، لكل منها ثلاثة أصوات، فيما تحصل أندية الدرجة الأولى البرازيلي وعددها 20 على صوتين لكل منها، وفرق الدرجة الثانية وعددها 20 أيضاً على صوت واحد لكل منها.
وتبدأ ولاية رودريجيز الجديدة اعتباراً من أبريل 2026. 

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