الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشرق بطلاً للدورة الرمضانية في خورفكان

الشرق بطلاً للدورة الرمضانية في خورفكان
24 مارس 2025 22:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)


تُوّج فريق الشرق بلقب بطولة شرق الرمضانية الـ17 لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الساموراي بهدف دون رد، في لقاء حماسي شهد ندية كبيرة بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة.

أخبار ذات صلة
إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030
افتتاح مسجد "بريدة بن الحصيب الأسلمي" بخورفكان

وعبّر سليمان النقبي، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالنجاح اللافت لهذه النسخة، مؤكداً أن البطولة أصبحت محطة رياضية رمضانية سنوية بارزة تجمع بين التنافس الشريف والأجواء الاجتماعية الراقية.
وأضاف النقبي أن تفاعل الفرق والجمهور، إلى جانب الدعم الكريم من الجهات الراعية، أسهما في تقديم نسخة استثنائية على مستوى التنظيم والمشاركة، واعداً بالمزيد من التطوير في النسخ المقبلة.

الدورات الرمضانية
كرة القدم
خورفكان
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
اليوم 23:16
منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي
25 مارس 2025
محمد بن راشد: الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات
25 مارس 2025
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد سعيد المالكي
علوم الدار
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد سعيد المالكي
25 مارس 2025
الفندق المستضيف لمباحثات السعودية بين أميركا وروسيا
الأخبار العالمية
اختتام محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
25 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©