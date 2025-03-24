الشرق بطلاً للدورة الرمضانية في خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



تُوّج فريق الشرق بلقب بطولة شرق الرمضانية الـ17 لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الساموراي بهدف دون رد، في لقاء حماسي شهد ندية كبيرة بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة.

وعبّر سليمان النقبي، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالنجاح اللافت لهذه النسخة، مؤكداً أن البطولة أصبحت محطة رياضية رمضانية سنوية بارزة تجمع بين التنافس الشريف والأجواء الاجتماعية الراقية.

وأضاف النقبي أن تفاعل الفرق والجمهور، إلى جانب الدعم الكريم من الجهات الراعية، أسهما في تقديم نسخة استثنائية على مستوى التنظيم والمشاركة، واعداً بالمزيد من التطوير في النسخ المقبلة.