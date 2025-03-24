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الرياضة

لاعب واحد فقط يودع موتا بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس !!

لاعب واحد فقط يودع موتا بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس !!
24 مارس 2025 22:42

 
تورينو (أ ب)


ظهر الخلاف الواضح بين لاعبو يوفنتوس الإيطالي ومدربهم السابق تياجو موتا، في اليوم الأول للكرواتي إيجور تيودور، الذي تولى المهمة حتى نهاية الموسم، في الفريق حيث قاد تدريباته.

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وودع لاعب واحد فقط من فريق يوفنتوس، المدرب السابق علنا بعد إعلان رحيله عن الفريق. وجرت إقالة موتا،  الأحد، حيث خرج يوفنتوس من كل البطولات وبات في خطر عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما تلقى سبعة أهداف في شباكه في آخر مباراتين بالدوري دون أن يسجل أي هدف.
وذكرت تقارير أن موتا، الذي كان يقضي موسمه الأول مع يوفنتوس بعد قيادته بولونيا الموسم الماضي لمقعد في دوري أبطال أوروبا، خسر دعم العديد من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الذي خرج من دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.
وكان البلجيكي الشاب صامويل مبانجولا، والذي شارك للمرة الأولى مع الفريق تحت قيادة موتا، اللاعب الوحيد الذي قدم رسالة دعم لمدربه السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب مبانجولا عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «شكراً لك على كل شيء، لا يمكنني الشكر بشكل كاف عن ثقتك بي منذ البداية، لقد سمحت لي بتحقيق جزء من حلمي، وهو الجزء الأكثر أهمية، أتمنى لك التوفيق في المستقبل».

الدوري الإيطالي لكرة القدم
الدوري الإيطالي
يوفنتوس الإيطالي
تياجو موتا
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