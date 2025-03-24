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فنلندا تفرط بالفوز على ليتوانيا في تصفيات مونديال 2026

فنلندا تفرط بالفوز على ليتوانيا في تصفيات مونديال 2026
24 مارس 2025 23:14


كوناس (أ ف ب)
فرطت فنلندا بفوزها الثاني ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، وذلك بعد تقدمها على مضيفتها ليتوانيا بهدفين قبل الاكتفاء بالتعادل 2-2 الإثنين في الجولة الثانية.
وافتتحت فنلندا التي لم يسبق لها التأهل إلى النهائيات العالمية فيما كانت كأس أوروبا صيف 2021 مشاركتها الكبيرة الوحيدة حتى الآن، مشوارها في المجموعة بالفوز على مضيفتها مالطا 1-0 الجمعة.
وبدا فريق المدرب الدنماركي ياكوب فريس في طريقه لتحقيق الانتصار الثاني بعدما تقدم بهدفي كان كايرينن (3) وجويل بوهيانبالو (17 من ركلة جزاء).
لكن ليتوانيا قلصت الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر أرمانداس كوتشيس (39)، ثم أدركت التعادل في الثاني بواسطة جفيداس جينيتيس (69)، متجنبة هزيمة ثانية، بعد أولى على يد بولندا (0-1) التي تلعب لاحقا مع ضيفتها مالطا.
وتبدو هولندا التي انضمت للمجموعة الأحد بعد خروجها من الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية على يد إسبانيا، الأوفر حظا لنيل بطاقة التأهل المباشر.
ويبدأ «البرتقالي» مشواره في السابع من يونيو ضد فنلندا بالذات في هلسنكي، ويتأهل إلى النهائيات الموسعة (48 منتخبا عوضا عن 32) والمقررة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أبطال المجموعات الـ12، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا من أربعة مسارات تشارك فيه أيضا أربعة منتخبات مؤهلة من دوري الأمم الأوروبية. 

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