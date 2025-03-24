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الرياضة

«إيرفانا الشراع» تعانق ذهبية الأفراس وناموس الفحول لـ «حرير»

حشر بن مكتوم خلال مراسم تكريم الفائزين (وام)
25 مارس 2025 03:41

دبي (وام)

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حشر آل مكتوم يكرم أبطال النسخة الـ 22 لـ «دولية دبي للجواد العربي»

تَوَّج الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، الفائزين بالبطولات الرئيسية في بطولة دبي للجواد العربي في نسختها الـ 22، التي أسدل الستار على منافساتها أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 124 جواداً من 8 دول، وتنافسوا على مدار 3 أيام على جوائز قدرها 4 ملايين دولار. حضر منافسات اليوم الأخير من البطولة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة.
وفي تفاصيل نتائج الفائزين بالأشواط الرئيسية للبطولة، نالت «دي نيران» لمربط دبي الكأس الذهبية للمهرات بعمر سنة، وحصلت «عجيبة البداير» لمالكها الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي على الكأس الفضية، فيما نالت الكأس البرونزية «إس كيو غندورة» لمالكتها نايلا حايك من سويسرا.
وفي بطولة المهرات، فازت «فيفيا إس بي» لمالكها الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي بالكأس الذهبية، وفازت المهرة «إيمان إس في بي» ملك نايلا حايك من سويسرا بالكأس الفضية، فيما ذهبت الكأس البرونزية لمربط دبي للخيول العربية عبر المهرة «دي روي».
وفي بطولة الأفراس، فازت «إيرفانا الشراع»، ملك الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، «إسطبلات الشراع»، بالميدالية الذهبية، وحصلت «دي جودي» لمربط دبي للخيول العربية على الكأس الفضية، ونال مربط عجمان الكأس البرونزية عبر «ع. ج. العلا».
وفي بطولة المهور بعمر سنة، فاز المهر «الفهد ماس»، ملك فيصل الكبيسي، «مربط الجميل»، من قطر، بالكأس الذهبية، وجاء «س. س. مسك» لسلطان محمد اليحيائي في المركز الثاني وحصل على الكأس الفضية، فيما نال الكأس البرونزية «فام فورتكس»، ملك فريدريكو جوردان. كما نال مربط دبي للخيول العربية الكأس الذهبية في بطولة المهور بعمر 2 و3 سنوات، عبر المهر «دي بركان»، فيما فاز المهر «عزام الأمل» ملك الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي بالكأس الفضية، وحصد الكأس البرونزية «أي جي ساير» لمربط عجمان.
وفي بطولة الفحول، فاز الحصان «أي إس حرير» ملك مربط الصقران للخيول العربية بالكأس الذهبية، وحصد «أي كي إس سراج»، ملك نايلا حايك من سويسرا، الكأس الفضية، وكانت الكأس البرونزية من نصيب «إتش إل الغندور»، وهو أيضاً ملك نايلا حايك من سويسرا.
وتوجَّه زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته ودعمه للحدث، مؤكداً أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية نجحت في تقديم نسخة مميزة، أقيمت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، للمرة الثانية على التوالي.
من جانبه، أكد قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، أن هذه النسخة أثبتت تفوقاً كبيراً بما حققته من نجاح كبير وحضور قوي في ظل مشاركة 124 من صفوة الخيول من مختلف دول العالم، علاوة على المشاركة المحلية المتميزة، وهو ما انعكس بمستوى قوي من المنافسة في جميع الفئات.

حشر بن مكتوم
بطولة دبي للجواد العربي
دبي
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