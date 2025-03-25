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الرياضة

الفارسة هولي دويل تحقق «الفوز 1000» في بريطانيا

الفارسة هولي دويل تحقق «الفوز 1000» في بريطانيا
25 مارس 2025 12:45

عصام السيد (أبوظبي)

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حققت الفارسة هولي دويل نجاحاً باهراً عندما منحتها المهرة «هاندل ويذ كير» فوزها رقم 1000 في بريطانيا، في افتتاح سباقات المهرات للتكافؤ على مسافة 1200 متر بمضمار جودوود.
وحققت دويل فوزها الأول على صهوة «ذا مانجوس» لديفيد إيفانز في سالزبوري عام 2013، وفي عام 2019، سجّلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الانتصارات التي حققتها فارسة في عام واحد، محققةً 116 انتصاراً.
وتجاوزت هذا الرقم في عامي 2020 و2021، محققةً أفضل رقم في مسيرتها بفوزها 172 مرة في عام 2021، ووصلت إلى 1000 فوز عالمي في مضمار جودوود في سبتمبر الماضي.
وقالت دويل، التي فاز بسباقات الفئة الأولى مع خيول، من بينها «تروشان»، و«برادسيل»، و«نشوي»: «أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز، آمل أن يكون هناك ألف حصان آخر أحققه، لقد حظيت بدعم كبير على مر السنين، وكان الكثيرون مخلصين لي، وخاصةً آرتشي واتسون، فمنذ انضمامي إليه انطلقت مسيرتي بشكل رائع، إنه لأمرٌ رائع أن أصل إلى هذا العدد، وآمل أن أواصل المسير».
وكان هذا أول فوز للمهرة «هاندل ويذ كير»، التي يدربها ماركو بوتي، وحافظت المهرة، المولودة في مزرعة بول هانت، على أدائها الجيد في ثاني سباق لها في سباق هانديكاب، لتتفوق بفارق طول ونصف.
وقالت دويل على قناة سكاي سبورتس ريسينج: «لطالما كان ماركو داعماً كبيراً لي، لذا فهذا أمرٌ مناسب تماماً، كانت بطيئة بعض الشيء في انطلاقة سباقها السابق، لكنها كانت أكثر حماساً اليوم، ومن المتوقع أن تبقى على مسافة 1400 متر».

سباقات الخيول
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