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الرياضة

منتخبنا يخوض تحدي الشراع في «شاطئية الخليج» بـ15 متسابقاً

منتخبنا يخوض تحدي الشراع في «شاطئية الخليج» بـ15 متسابقاً
25 مارس 2025 13:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، ضمن وفد دولة الإمارات استعداداً لخوض منافسات الشراع الحديث، المشارك في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل المقبل.
وأكمل اتحاد الشراع والتجديف الحديث جميع التجهيزات الخاصة بالمشاركة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث بدأ التحضير مبكراً للحدث بعد اختيار وانتقاء المواهب الوطنية خلال مراحل وجولات بطولة (بطل الإمارات 2025)، حيث خاض اللاعبون برنامجاً تدريبياً تضمن المشاركة في العديد من البطولات الدولية، من بينها بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتمست في هونج كونج وبطولتي قطر والدوحة وبطولة لينكاوي الدولية في ماليزيا.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للشراع الحديث 15 لاعباً ولاعبة من نخبة الأبطال والبطلات من أصحاب الإنجازات والنتائج المشرفة على مختلف الأصعدة العالمية والقارية والإقليمية، حيث يتطلع المنتخب لمواصلة حضوره المتميز على الساحتين العربية والخليجية في المنافسات المرتقبة للرجال والفتيات في فئات إلكا 7 وإلكا 6 وإلكا 4 وأوبتمست.
ويشارك في منافسات إلكا 7 لاعبين هما بطلنا عادل خالد صاحب برونزية بطولة العالم في أستراليا العام الماضي وذهبية الألعاب العربية في مصر 2007 وفضية الألعاب العربية في الجزائر 2023، إلى جانب زميله بطلنا سلطان خالد محمد العويس، ويخوض الثنائي بطلنا عثمان عبدالكريم الحمادي ومحمد عبدالكريم الحمادي منافسات إلكا 6، بينما يشارك بطلانا محمد خالد العويس ومحمد مروان المرزوقي في منافسات إلكا 4.
ويخوض منافسات فئات أوبتمست أيضاً، ثلاثة لاعبين، من بينهم زايد عمر الحوسني صاحب فضية الفرق في الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، وزميله ذياب المهيري إلى جانب الصاعد حمد المهيري أصغر المتسابقين في قائمة المنتخب.
ومن المنتظر أن يحضر المنافسات عضوا مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام، وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية، إلى جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يرافق البعثة، ويضم زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الشراع والتجديف الحديث والمدربين نجيب باشا وأحمد البير.

اتحاد الشراع
اتحاد الشراع والتجديف
الشراع الحديث
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