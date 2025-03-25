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الرياضة

أناتولي يعود لقيادة هجوم البطائح أمام النصر

أناتولي يعود لقيادة هجوم البطائح أمام النصر
25 مارس 2025 13:22

علي معالي (أبوظبي)

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الشارقة والبطائح وشباب الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الاتحاد للسلة

يعود المهاجم الكاميروني أناتولي أبانج، لقيادة هجوم فريق البطائح في مباراة الجولة المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين أمام فريق النصر، التي تقام على استاد آل مكتوم بدبي مساء بعد غدٍ الخميس، وذلك بعد انتهاء إيقاف اللاعب، والذي حرمه من عدم وجوده في قائمة «الراقي» ضد كلباء في الجولة 18، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.
وتأتي عودة أناتولي في توقيت مهم للغاية، في ظل المعاناة الحالية للبطائح، الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، ويعيش الفريق موقفاً صعباً، ويحتاج، خلال الفترة المقبلة من أجل تأمين استمراره بالمحترفين، إلى صحوة جديدة، بدأت تظهر ملامحها مع المدرب اليراني فرهاد مجيدي بعد فترة خسائر متنوعة، وإهدار الكثير من النقاط مع المدرب الكرواتي السابق جوران توميتش.
وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز النصر 4-3، وهي المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وسجل خلالها أناتولي هدفاً من أهداف البطائح الثلاثة.
ويتصدر المهاجم الكاميروني قائمة هدافي الفريق بـ 9 أهداف، ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع علي مبخوت «النصر»، وسردار أزمون «شباب الأهلي».
وأكد حمدان الشامسي، مدير الكرة بنادي البطائح، جاهزية الفريق تماماً، بعد خوض أكثر من مباراة ودية، خلال فترة توقف آخرها ضد البطائح، وقال: «استقر المدرب على طريقة اللعب والعناصر التي سيخوض بها مباراة السبت، وهناك تفاؤل كبير في صفوف الفريق بعد التحسن الملحوظ مؤخراً، حيث نخطط لخطف أكثر من مباراة لضمان البقاء، وعدم الدخول في دوامة المراكز الأخيرة بترتيب المسابقة».

النصر
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
فرهاد مجيدي
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