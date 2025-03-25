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الرياضة

المرزوقي يختتم معسكر فرنسا استعداداً لـ«مونديال قفز الحواجز»

طموحات كبيرة للمرزوقي في مونديال قفز الحواجز بسويسرا (من المصدر)
25 مارس 2025 13:31


باريس (وام)
أحرز الفارس عمر المرزوقي نتائج مميزة في بطولة فرنسا الدولية، ضمن آخر محطات الاستعدادات قبل المشاركة في النسخة الـ 45 من نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2025، والمقررة، خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل في مدينة بازل السويسرية.
وحقق المرزوقي «22» عاماً، المركز الـ 11 على حواجز ارتفاعها 150 سم، على صهوة «جاكو باي»، ثم المركز الثالث في منافسات اليوم الثاني من البطولة على حواجز ارتفاعها 150 سم مع الجواد نفسه، كما نافس على صهوة الجواد الأولمبي «إنجوي دي لا مور» في شوط «الجائزة الكبرى» في اليوم الأخير من البطولة في البروفة الخاصة بالمونديال.
وأكد المرزوقي أنه أكمل جميع مراحل الإعداد في المعسكر الحالي بفرنسا، من خلال المشاركة في البطولة الدولية، استعداداً لنهائيات كأس العالم مع نخبة الفرسان.
وقال: إنه سيغادر إلى سويسرا الاثنين المقبل، تمهيداً للانضمام إلى الفرسان المشاركين في نهائيات البطولة العالمية، والاستعداد لبدء مراحل المنافسة، لتأكيد التطور الذي حققته دولة الإمارات في هذه الرياضة، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولات القارية والدولية.

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