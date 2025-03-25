10 لاعبين.. مانشستر يونايتد يستعد لـ«تصفيات الصيف»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أفادت تقارير صحفية بأن نادي مانشستر يونايتد يستعد لعمل تصفية ضخمة هذا الصيف، مع رحيل ما لا يقل عن 10 لاعبين، وليس سراً أن مالك النادي الجديد السير جيم راتكليف، ومديره الفني روبن أموريم، يتطلعان إلى إصلاح الفريق بعد موسم آخر مخيب للآمال للغاية، وزعمت صحيفة «مانشستر إيفنينج نيوز» أن يونايتد يتطلع إلى بيع الثلاثي؛ ماركوس راشفورد، وأنتوني، وجادون سانشو بشكل دائم.

ويلعب اللاعبون الثلاثة حالياً على سبيل الإعارة في أندية أخرى، بعد خروجهم من حسابات «أولد ترافورد»، وسيتم استخدام الأموال التي يتم جنيها من هذه المبيعات للتعاقد مع هداف جديد.

وأثار راشفورد الإعجاب منذ انضمامه إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في يناير، لكن يبدو أن الضرر قد وقع على مستقبله في النادي، بعد الخلاف العلني مع أموريم، كما شهد أنتوني بعض الانتعاش في مسيرته منذ انضمامه إلى ريال بيتيس، لكن يبدو أنه لن يتمكن من العودة إلى مستواه السابق أيضاً، وسيتم أيضاً طرح لاعب خط الوسط المخضرم كاسيميرو للبيع، في ظل سعي يونايتد لجمع الأموال من أجل التعاقدات الجديدة، ومن المتوقع أن يعلن اللاعبان المخضرمان جوني إيفانز وتوم هيتون اعتزالهما في نهاية الموسم، بينما من المقرر أن يتم الاستغناء عن خدمات كريستيان إريكسن، وفيكتور ليندلوف.

ويبدو مستقبل حارس المرمى التركي ألتاي بايندير غير مؤكد أيضاً، إذ قد يسعى الحارس التركي إلى المشاركة في المزيد من مباريات كرة القدم، من أجل تحسين فرصه في اللعب في كأس العالم، العام المقبل.

ويملك نادي آيندهوفن أيضاً خيار التعاقد مع الظهير الأيسر المعار تيريل مالاسيا على أساس دائم، بينما قد يتطلع النادي إلى بيع لوك شاو، إذا تمكن من العثور على مشترٍ، نظراً لمشاكل الإصابة المستمرة التي يعاني منها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترف أموريم بأن بعض لاعبي يونايتد يدركون بالفعل أن وقتهم في النادي يقترب من نهايته، وفي مقابلة مع جاري نيفيل مؤخراً، ذكر السير جيم راتكليف، المالك المشارك للنادي، أسماء 6 لاعبين تعاقد معهم مانشستر يونايتد مقابل مبالغ كبيرة، لكنهم إما «غير جيدين بما يكفي، أو يتقاضون أجوراً باهظة»، وهم، جادون سانشو، كاسيميرو، أنطوني، راسموس هويلوند، ليساندرو مارتينيز، وأندريه أونانا.